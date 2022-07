Mladi treneri doneli renesansu Plivačkom klubu Rasina

Plivački klub Rasina u Kruševcu, osnovan 1985. godine, doživljava pravu renesansu zahvaljujući entuzijazmu i znanju mladih trenera. Tako govori Milen Stanković, najstariji među njima.

Direktor i osnivač kluba Dragan Petrović svedoči biranim rečima o uspesima i ističe Anastasiju Nikolić (17), koja je na 50, 100 i 200 metara prsno godinama bila najuspešnija, a nije joj bilo ravne u državi i van nje i u mešovitom i delfin stilu plivanja.

– Ja se nadam da će, pored Anastasije, još neki plivači, u skorije vreme, potvrditi rezultatima da se u klubu radi udarnički. U muškoj konkurenciji to je već dokazao Lazar Krstić (20), koji je bio uspešan u disciplini leđnog plivanja, a sada je trener sa Davidom Kovačevićem, Miodragom Đorđevićem, Andrijom Lazarevićem i Milenom Stankovićem, koji je šef struke – navodi Dragan Petrović.

Plivanje je u Lazarevom gradu doživelo renesansu. Sve je više mladih koji se prijavljuju i predano uče ono što se od njih traži.

– Došlo je i dolazi do smene generacija, što nije slučaj samo sa takmičarima, već i trenerskom pozivu. Ta kruševačka mladost ima nove ideje, koje su, razume se, po ukusu dečaka i devojčica privržene plivanju i striktno poštuju postavljene zadatke na treningu. Poštovanje je obostrano, a to je i razlog napretka Rasine i mnogih drugih klubova u državi – naglašava Milen Stanković.

Lj. Marković