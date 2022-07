Mladi stvaraoci na likovnoj koloniji u „Gnezdu“

U Alternativnom kulturnom centru „Gnezdo“, u toku je likovna kolonija namenjena mladim stvaraocima. Učešće na koloniji je besplatno, materijali i pribor za rad su obezbeđeni, prijavilo se četrnaest učesnika koji uveliko stvaraju na terasi „Gnezda“ kraj Rasine

-Trenutno crtam markerima neke likove, možda kasnije uzmem da slikam, ali prvo želim da razradim skicu. Generalno radim u tehnici laviranog tuša, ali volim i markere. Za ovu koloniju sam saznala preko profesora, koji mi je poslao konkurs i ja sam se prijavila-kaže Mia Milanović (23), koja je završila slikarstvo na Fakultetu umetnosti u Nišu.

Pored Mie smo zatekli Marka Miletića(20), studenta prve godine Arhitektonskog fakulteta u Nišu, kako skicira grafitnom olovkom po papiru.

-Radim tehniku crteža i akvarela, do sad sam uradio jednu sliku na kojoj su arhitektonične forme u pejzažnom prostoru. Ovde je baš dobra atmosfera za rad, društvo je odlično, družimo se, ali i pomažemo-navodi ovaj student.

Svim učesnicima likovne kolonije obezbeđen je materijal za rad, kako bi se oprobali u različitim tehnikama. Portret „Kaće iz Gnezda“ načinila je uz pomoć uglja Mina Đurđević, šesnaestogodišnjakinja.

-Ovde sam ilustrovala „Kaću iz Gnezda“, ona nam je pozirala. Radila sam sa ugljem ovaj portret, ali nemam omiljenu tehniku, isprobavam svašta. U Gnezdu je lepo, uživamo, opuštajuće je baš-ističe ona.

U poseti „Gnezdu“ zatekli smo i najmlađu članicu likovne kolonije, učenicu prvog razreda osnovne škole, Bjanku Vukojević.

-Mnogo mi je zanimljivo, trenutno pravim pikslu od gline koja se, nažalost, prepolovila, a napravila sam i patku. Volim da crtam i vajam. Sad sam na raspustu, pa sam ovde, ali mi se vraća u školu i tamo je lepo jer imamo likovno-kaže ova učenica.

Ideja ovog projekta bila je da okupi mlade stvaraoce, koji nemaju prilike gde da rade. Cilj je i decentralizacija kulture, izmeštanje produkcije van urbanog centra, a mladima je omogućeno da borave u prostoru i u njemu provedu onoliko vremena koliko im je bilo potrebno za rad.

–Ostavili smo mogućnost da ne učestvuju svi od početka do kraja kolonije, jer to nekima ne odgovara, postoje i ljudi koji rade, pa mogu samo vikendima. Ovde ima puno studenata, srednjoškolaca, decu ne odbijamo, mi smo na putu za plažu, pa nam često svrate deca da vide šta to mi radimo. Prvi dani kolonije služe da se razbije trema, lepo smo krenuli i sviđa mi se što su učesnici odmah isprobali nekoliko tehnika i danas već vidim da se neki crteži, koji su juče nastali, malo dalje razvijaju-kaže Katarina Dimitrijević iz AKC „Gnezdo“.

Kada likovna kolonija bude završena, u „Gnezdu“ će biti održana izložba nastalih radova.

Likovnu koloniju u „Gnezdu“ finansira Grad Kruševac kroz Konkurs za za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi.

M.Stanković