Mladi kruševački golman, Aleksa Todorović, prelazi u FK „Rijeka“

Kruševljanin Aleksa Todorović (18), koji je u Prvoj ligi Srbije debitovao u sezoni 2019/2020, na golu FK „Trajal“, sa manje od 16 i po godina i kao najmlađi igrač u toj ligi, potpisuje ugovor sa jednim od najboljih hrvatskih fudbalskih klubova, Rijekom. Todorović, koji je prve golmanske korake napravio u FK „Knez Lazar“, nada se da će klub iz Rijeke, koji inače nastupa u Ligi Evrope, biti prvi korak u njegovo internacionalnoj karijeri

-Želim da što pre stanem na gol prvog tima FK „Rijeka“, da branim bez povreda, da budem zdrav. Cilj mi je da napredujem iz dana u dan, da budem na golu na svakoj utakmici, sve dok se ne pojavi interesovanje nekog još većeg kluba – kazao je za KruševacGrad, pred odlazak u Hrvatsku, mladi golman Aleksa Todorović.

U trenutku kada su ga, nakon debitantske utakmice u dresu FK „Trajal“, koji je u tom momenutu igrao u Prvoj ligi, mediji uporedili sa čuvenim Nojerom, taj golman je definitivno postao njegov uzor. Pomenuta utakmica najdraža mu je u dosadašnjoj karijeri.

–Igrali smo protiv Žarkova, rezultat je bio 0:0, a ja sam bio igrač utakmice. To je bila jedna od najgorih utakmica „Trajala“, a moja najbolja – kroz smeh priča Aleksa koji je u Prvoj ligi Srbije odigrao sezonu i po.

Nakon interesovanja više klubova, među kojima su Anderleht, Strazbur i Keln, tim koji brine o razvoju Aleksine karijere, okupljen oko agencije „KL sport“, preporučio je mladom kruševačkom golmanu prelazak u Rijeku.

– Nogometni klub Rijeka je ponudio najbolje uslove za Aleksin razvoj i dalji napredak, što je najvažnije u njegovom uzrastu. Treneri obično ne vole da daju procene, ali ako znamo da savremena nauka omogućava da skoro stopostotno sagledamo nečiju predispoziciju, možemo da kažemo da on ima potencijal za vrhunsko sportsko postignuće. To potvrđuju i interesovanje velikih klubova za njega kao i činjenica da je standardni član repreznetacije Srbije u svom uzrastu. On može biti zaista svetla budućnost srpskog fudbala – kaže Saša Stojanović, Aleksin trener u FK „Knez Lazar“ i deo tima koji vodi njegovu karijeru.

Među trenerima čije je umeće utkano u Aleksin uspeh su Srđan Stojanović, Milan Trišić i Ljubiša Vučković, svi iz FK „Knez Lazar“, te Goran Lazarević i Živojin Vidojević iz FK „Trajal“ sa pomoćnicima. Neizostavan je i trener golmana Nemanja Ratajac.

–Takođe, trener Nenad Sakić, koji mi je kao trener prvog tima „Trajala“, dao šansu u seniorskoj konkurenciji – ističe Aleksa.

Podseća i da je, sticajem okolnosti, među prvim njegovim trenerima bio čuveni Josip Duvančić:

–Imao sam pet, šest, godina, mislim da je bila 2009. godna, kada je Duvančić došao u moje selo, Dvorane, njegova žena je iz mog sela. On je pomagao u radu seoskog kluba, zatražio je da se napravi selekcija, tako sam počeo.

Usledio je odlazak u FK „Knez Lazar“, gde je, na prijateljskoj utakmici, protiv FK „Duel“, stao na gol.

–Oduvek sam, kada bi nedostajao golman, stajao na gol i branio i uvek sam bio bolji od standardnog golmana, mada u početku nisam voleo da branim. Međutim, posle nekog vremena sam shvatio da golmani manje trče od igrača – dodaje kroz smeh.

Medju utakmicama iz mlađeg perioda, koju je zapamtio, je ona protiv FK „Real“ iz Niša:

–Oni su bili mnogo jaki, svi su ih se pribojavali. Uspeli smo da odigramo 0:0 protiv njih. Posle te utakmice su mi svi čestitali i tada sam shvatio da sam za to rođen.

Već tada je igrao za starije, za 2003. godište, jer je to bila najjača selekcija. U njoj su, u tom momentu u FK Knez Lazar, bila i braća Miladinović, Igor i Uroš, sada igrači FK Čukarički.

Todorović je, potom, postao deo FK Trajal kao mlađi kadet, jer je tada taj klub sa FK Knez Lazar imao ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.

Put internacionalne karijere Aleksa Todorović kreće uz, takođe, veliku podršku porodice, koja je na vreme prepoznala njegov potencijal, želju i životno opredeljenje.

