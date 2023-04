Mladi karatisti Kruševca – ponos grada

Danas su u Mozaik sali Gradske uprave, nakon velikog uspeha, primljeni mladi karatisti Kruševca koji su osvojili najviše medalja pod grbom Srbije na skorašnjem Balkanskom prvenstvu u Severnoj Makedoniji na kojem je nastupilo 7 zemalja sa 342 takmičara. Podsetimo, 14 takmičara iz našeg grada, osvojilo je ukupno 28 medalja, a takav rezultat, uz evropske medalje stariji juniora, nije mogao ostati neprimećen.

Gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, iskazala je reči hvale i svesrdno poželela dobrodošlicu mladim karatistima.

–Draga dečice, dobrodošli u Mozaik salu grada Kruševca. Ova sala služi da prima najbolje u ovom gradu, a to ste danas vi. Izuzetno mi je drago što vi dajete jedan dobar primer svoj drugoj našoj deci da treba da se bave sportom i zdravim načinom života. Hoću da se zahvalim vama na vašem radu, trudu i treninzima koje imate. Da se zahvalim, takođe, svima koji vas podržavaju trenerima, klubu, mamama, tatama, bakama i dekama, a naravno, tu smo mi kao Grad da vas podržimo i da se zajedno radujemo vašim budućim uspesima. Želim vam mnogo uspeha u budućem radu i da gde god se prijavite kažete da ste iz carskog grada, Kruševca – rekla je gradonačelnica.

Marko Tomić, trener Karate kluba Kruševac, optimističan je povodom takmičenja koja ih očekuju, ali i zahvalan gradu što prepoznaje uspehe i najmlađih sportista.

–Drago nam je da ste primili naše mlade takmičare. Mnogo odricanja je bilo potrebno za ovaj rezultat. U ime svih njih obećavam da će rezultati biti još bolji. Očekuje nas evropsko školsko prvenstvo u borilačkim veštinama, treniramo, radimo. Potpuno sam siguran da će ovi mladi karatisti ponovo obradovati naš grad, još boljim rezultatima – rekao je on.

Luka Jovanović, osvajač evropske zlatne medalje u kategoriji starijih juniora i seniora, šest godina je u klubu, te kaže da nije lako doći do prva četiri mesta.

–Dobro druženje i komunikacija u timu je doprinela da dođemo do najlepše boje, a to je zlato. Osvojio sam zlato u kategoriji kadeta na Evropskom prvenstvu i smatram da je to moj najveći uspeh do sada. Međutim, nadam se da mogu da napadnem i osvojim to svetsko zlato – rekao je sedamnaestogodišnji Luka.

Đorđe Nedeljković, veoma je ponosan na uspeh svog tima, ali i na prijateljstva koja se stiču kroz sport.

–U klubu sam 11 godina. Sa kata timom, na Evropskom prvenstvu za juniore i seniore, bio sam prvi. Bilo je jako teško osvojiti medalju, ali uz veliki rad i trud, sve je moguće. Prošle godine nismo uzeli medalju, dok smo ove godine bili uspešni u tome, a sve zahvaljujući dobroj atmosferi u timu. Pored te medalje, dobio sam dva jako dobra prijatelja, a to je još jedna pobeda, po mom mišljenju, mnogo veća od medalje.

