Mlade rukometašice na turniru u Novom Sadu

Devojčice do 12 godina Gradskog zendkog RK Napredak 12 i Ćićevca, od danas do subote učestvuju na Međunarodnom turniru u Novom Sadu. Biće to iskustvo više za mlade Kruševljanke i Ćićevcanke, koje će nadaju se u oba kluba ovog dela Pomoravlja, da pokažu da im ništa nije strano u rukometu.

-Prihvatili smo poziv iz glavnog grada Vojvodine oberučke. I mi u Kruševcu i naš kapiten Bartošićeva, koja u Ćićevcu ima ekipu ovog uzrasta. Od važnosti nam je da se devojčice druže, razmene iskustva i potvrde gde i kako se rađaju šampioni. Rezultati utakmica su van svake sumnje bitni, ali bitno nam je i da vidimo gde smo stigli u rukometu u našoj sredini uporedujući sa rivalima na turniru. U svakom slučaju hvala Novosađanima na pozivu -veli direktorka Kruševačkog Napretka 12 Ljiljana Maksić.

Radost i zadovoljstvo ne krije ni Bartošićeva iz Ćićevca i nada da će kompletna ekspedicija opravdati ukazano poverenje.

– Čim smi saznali za poziv, bez dvoumljenja smo prihvatli. To je od izuzetnog značaja za svaku našu devojčicu za uspešnu karijeru-naglasila je trener ekipe iz Ćićevca i kapiten Naotetka 12 u gradu pod Bagdalom, Bartošićeva.

Lj.Marković

Foto: Napredak