Mlade fudbalerke Napredak juniora 2018 slavile u Preševu

Per Ferera (Presevo) – Napredak Junior 2018 1:5 (0:1)

Posle pobede u 1. kolu Razvojne lige za igračice do 15 godina na svom terenu protiv Vučica iz Vučja 3:0, mlade fudbalerke Napredak Juniora 2018 iz Kruševca, pobedile su u gostima u Preševu vršnjakinje ŽFK Fudbol Per Ferera 1:5 (0:1).

Strelci za Kruševljanke bile su Marina Milošević sa dva gola, po jednom su mrežu domaćeg tima zatresle Senka Miletić, Mina Deljanin i Anja Arsić.

– Zaslužena pobeda našeg tima. Raduje nas što ova generacija i kod kuće i u gostima igra dobro i efikasno. Sve su pokazale da stasaju u istinske fudbalske asove. Hvala domaćinu na gostiprimstvu – rekao je trener pobedničkog tima Damir Živković.

Napredak Junior 2018. u sredu u 14 sati na Stadionu Radomir Mićić Miče dočekuje Topličanin iz Prokuplja. Bilo bi dobro da tribine ovoga puta ne ostanu prazne.

Naime, prethodna utakmica na stadionu Radomir Mićić Miče, u kojoj su naše mlade furdbalerke suvereno porazile Vučice iz Vučja, protekla je bez ijednog gledaoca. U strelce su se tada upisale Marina Milutinović u 12. minutu, Sara Bekrić 47, Senka Milutinović 65.

– Ova liga je zamišljena kao baza prvom timu i pokazalo se da je to dobro. Ova kruševačka mladost tri puta je bila i prvak, a da se o tome nije mnogo čulo – prokomentarisao je tada trener Kruševljanki.

Lj.Marković

