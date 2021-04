Za Miroljuba Arsića, bivšeg predsednika Ženskog fudbalskog kluba Napredak u Kruševcu, uspešnog novinara Televizije Plus, dosta ljudi zna. Malo je, međutim, onih koji znaju da je Arsić od 2008. do 2012. godine kao predsednik Komisije za ženski fudbal Fudbalskog Saveza Srbije napravio korak od istorijskog značaja za razvoj najpopularnije igre kod nas i svetu – fudbalu. Uz Super, Prvu ligu i četiri Druge, Arsić je bio idejni tvorac Razvojne lige za devojčice do 15 godina

– Tih godina predsednik FSS Tomislav Karandžic, koji nas je u svemu dobrom podržavao, bio nam je od velike pomoći. Sve što smo poželeli, imali smo. Meni je odmah palo na pamet da organizujemo mlađe kategorije kod svih klubova i to je Tole prihvatio. Smatrao sam da je ženski fudbal budućnost u našoj državi, koja jos uvek kaska za drugima u mlađariji – besedi Miroljub Arsić Džimi.

Normativno su, dodaje, brzo sve uredili i divili se toj mladosti Srbije na okupljanju na terenima FSS u Pazovi.

– Milina je bila gledati kako su se deca radovala, igri, učenju, boravku u hotelu i svemu drugom. To nas je ohrabrilo, pa smo odlučili i da se takmiče. Jer, čemu boravak, trening i drugo, bez takmičarskog duha. I to nam je išlo od ruke – priseća se Arsić.

– Sve u svemu zadovoljan sam, onoliko koliko sada pratim, da ta ženska srpska mladost u mnogim klubovima čini okosnicu tima. To je znak da smo dobro radili. Pri tom, sigurno je da ništa u životu nije najidealnije, ali je važno odvojiti loše od dobrog – zaključuje naš sagovornik.

Kuriozitet je da je odmah nakon Arsića, funkciju predsednika Komisije za ženski fudbal preozeo danas kontarverzni funkcioner u fudbalu, Slaviša Kokeza.

Lj.Marković.

Miroljub Arsić Džimi, idejni tvorac razvojne lige ženskog fudbala

