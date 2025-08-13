Ministarstvo raspisalo konkurs za sanaciju nesanitarnih deponija

Postavljeno: 13.08.2025

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je javni konkurs za sufinansiranje projekata uklanjanja i sanacije nesanitarnih deponija u 2025. godini, s ciljem da pomogne lokalnim samoupravama u rešavanju problema dugogodišnjeg nepravilnog odlaganja otpada

Ministarka Sara Pavkov pozvala je gradove i opštine da što pre prijave svoje projekte i iskoriste finansijsku podršku države za uređenje prostora na kojima se, u pojedinim sredinama, otpad odlaže nepropisno i po nekoliko decenija.

Za realizaciju ovih projekata Ministarstvo je ove godine obezbedilo više od pola milijarde dinara. Očekujemo kvalitetne projekte, kako bismo nastavili aktivnosti koje donose bolje standarde zaštite životne sredine – poručila je Pavkov.

