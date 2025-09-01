Počela nova školska godina: Ministarstvo objavilo kalendar za 2025/26

Nova školska godina počela je danas, a đačka zvona oglasila su se za oko 530.000 osnovaca, među kojima je i 65.000 prvaka. U klupe srednjih škola sela je oko 240.000 učenika, od toga 62.000 prvačića u Srbiji

Prema školskom kalendaru za 2025/26. godinu, nastava u centralnoj Srbiji trajaće do 30. decembra, dok drugo polugodište počinje u ponedeljak, 19. januara 2026. godine. Osnovci će poslednje časove imati 12. juna, a srednjoškolci 19. juna 2026. godine. Za učenike završnih razreda datumi su nešto raniji, osmaci školsku godinu završavaju 29. maja, maturanti gimnazija 22. maja, a završni razredi srednjih stručnih škola 29. maja.

Kalendar predviđa i školske odmore, jesenji 10. i 11. novembra, zimski sretenjski od 16. do 20. februara i prolećni od 10. do 14. aprila 2026. godine. Učenici u Vojvodini imaju nešto drugačiji raspored, prvo polugodište im se završava 23. decembra, dok drugo počinje ranije, 12. januara.

Što se tiče Rasinskog okruga, o ovogodišnjem upisu govorio je načelnik Školske uprave Kruševac Zoran Ašković:

– Ove godine imamo 939 prvaka u Kruševcu i još 755 u celom Rasinskom okrugu, odnosno 1.694 ukupno. Nadamo se da će se još neko upisati pa da taj broj zaokružimo na 1.700. Imali smo 1.900 osmaka koji su upisali željene škole, upisano je i 111 učenika u 11 obrazovnih profila dualnog obrazovanja, to nije baš dovoljno, trudićemo se narednih godina da uvedemo nove profile jer ima puno zainteresovanih. Ove godine najveće interesovanje bilo je za Srednju medicinsku i Ekonomsko-trgovinsku školu, popularna je bila i Hemijsko-tehnološka koja je popunila svoja mesta, za njom i mašinsta itd.

J.S.