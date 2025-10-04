Ministarstvo privrede: Program podrške mladim preduzetnicima u opštinama sa negativnim demografskim kretanjima

Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije pokreće novi program koji ima za cilj podršku ekonomskom razvoju opština koje se suočavaju sa izrazito negativnim demografskim kretanjima

U okviru ovog programa, obezbeđena su bespovratna sredstva za finansijsku podršku mladim preduzetnicima i malim privrednim društvima, kako bi se podstakle inovacije i ekonomski rast u sredinama sa populacionim izazovima.

Ukupna sredstva iznose 50 miliona dinara, a novoosnovani i postojeći preduzetnici, zadruge i mikro i mala privredna društva čiji su osnivači mladi do 35 godina, mogu dobiti do 500.000 dinara, odnosno do 50% vrednosti investicije.

Minimalni iznos po zahtevu je 300.000 dinara.

Sredstva se mogu iskoristiti za: kupovinu opreme, alata, mašina, vozila (novih ili polovnih do pet godina starosti), kao i računarske opreme i softverskih licenci; adaptaciju i/ili tekuće održavanje proizvodnog i poslovnog prostora.

Pored finansijske podrške, program omogućava stvaranje novih radnih mesta i poboljšanje životnog standarda u lokalnim zajednicama koje se suočavaju sa demografskim padom. Rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2025. godine ili do utroška sredstava, a sve bliže informacije zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs.

Ministarstvo privrede poziva sve mlade preduzetnike da pokrenu svoj biznis, unaprede postojeći i budu deo rešenja za ekonomsku i demografsku budućnost Srbije.

Izvor i foto: Temnić info