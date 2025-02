Ministarstvo privrede: Podrška za biznis ideje

Ministarstvo privrede objavilo je Program finansijske podrške za najboljih 35 biznis ideja mladih osoba do 35 godina starosti. Rok za podnošenje prijava je 15. mart

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva privrede, sredstva za realizaciju ovog programa obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2025. godinu u iznosu od 18 miliona dinara i namenjena su za realizaciju novih biznis ideja mladih, u skladu sa odobrenim biznis planom.

Cilj ovog programa je podsticanje mladih da kreiraju svoje ideje, zasnovane na inovacijama i da uz pomoć podsticaja iste realizuju.

Pravo da podnesu zahtev za odobravanje sredstava po ovom programu imaju pojedinci ili timovi, koje čine minimalno dva, a maksimalno pet članova i to lica starosti od 20 do 35 godina, odnosno lica rođenih u periodu od 01. januara 1989. do 31. decembra 2005. godine.

Biznis ideja vrednuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

– Značaj probema koju biznis ideja treba da reši, odnosno doprinos biznis ideje razvoju predmetne delatnosti i tržišta;

– Originalnost ideje;

– Potencijal primene i razvoja;

– Kompetencije tima;

– Razrađenost poslovne ideje.

Po okončanju postupka koji sprovodi stručna služba, ministar privrede donosi odluku o izboru biznis ideja, koje dobijaju besplatnu stručnu pomoć od strane Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, za razradu biznis ideje i izradu biznis plana sa budžetom projekta.

Korisnici odabrani u prvoj fazi, dostavljaju sačinjen biznis plan sa budžetom Ministarstvu privrede. Stručna služba Ministarstva privrede vrši vrednovanje biznis plana, na osnovu sledećih kriterijuma:

– Kvalitet implementacije predložene biznis ideje;

– Racionalna upotreba budžetskih sredstava;

Održivost projekta.

– Korisnici čije biznis ideje budu izabrane na konkursu, mogu ostvariti pravo na bespovratna sredstva u iznosu do 500 hiljada dinara.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće u Programu finansijske podrške za najboljih 35 biznis ideja mladih do 35 godina – NE OTVARATI“ sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati, poručuju iz Ministarstva.

Prijava se predaje lično ili preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo privrede

Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Kneza Miloša 20

11 000 Beograd

Tekst Programa sa Obrascem za prijavu i Uputstvom za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti na sajtu Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs

