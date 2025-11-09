Ministarstvo poljoprivrede: Utvrđeni predlozi zakona o službenim kontrolama i organskoj proizvodnji

Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o službenim kontrolama, kojim se uspostavlja jedinstven i sveobuhvatan sistem kontrole u oblastima hrane, hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja bilja, organske proizvodnje i sredstava za zaštitu bilja

Novo zakonsko rešenje je usklađeno sa zakonodavstvom Evropske unije, pre svega sa Uredbom (EU) 2017/625 i sprovedbenim i delegirajućim aktima, i predstavlja suštinski korak u modernizaciji i ujednačavanju procedura kontrole na nacionalnom nivou.

Predlogom zakona uspostavlja se model službenih kontrola zasnovan na riziku, što omogućava objedinjenu, efikasnu i pravovremenu inspekciju u okviru celog poljoprivredno – prehrambenog lanca, odnosno „od njive do trpezeˮ.

Zakon omogućava efikasnije korišćenje inspekcijskih resursa, u cilju manjeg opterećenja sistema i subjekata gde nema rizika, jačanje laboratorijskih kapaciteta, posebne mehanizme za borbu protiv prevara u hrani, usklađivanje procedura i uvođenje jedinstvenog informacionog sistema koji će omogućiti bržu razmenu podataka i veću transparentnost. Na ovaj način Srbija uvodi evropske standarde u oblasti kontrole bezbednosti hrane, čime se podiže nivo zaštite potrošača, jača poverenje u domaće i uvozne proizvode i stvara osnova za potpuno usklađivanje u pregovaračkom Poglavlju 12.

Ključna novina koju zakon donosi je ta da će službene kontrole biti sprovođene bez prethodne najave, osim u slučajevima gde je najava neophodna i opravdana za potrebe sprovođenja same službene kontrole. Na ovaj način biće pojačana efikasnost i otkrivanje eventualnih nepravilnosti u realnom stanju.

Vlada je istovremeno utvrdila i Predlog zakona o organskoj proizvodnji, čiji je cilj usklađivanje sa Uredbom EU 2018/848 i uvođenje strožijih i jasnije definisanih pravila za sve učesnike u sistemu organske proizvodnje. Novi zakon predviđa uspostavljanje Registra organskih proizvođača, uređuje organizaciju grupne proizvodnje tako da nosilac sertifikata može biti isključivo proizvođač, uvodi Zajednički katalog nepravilnosti za kontrolna tela i jača sistem nadzora uvođenjem službenih kontrola u skladu sa evropskim standardima.

Primenom evropskih pravila, omogućena je ujednačena primena sa smanjenjem „sivih zonaˮ, lakše utvrđivanje neusaglašenosti i preduzimanje mera, potpuna kontrola porekla organskih proizvoda kroz celokupan lanac, kao i smanjenje rizika od zloupotrebe i falsifikovanih deklaracija: kao što su „ekoˮ, „bioˮ ili „organikˮ. Zakon takođe određuje strožije mere predostrožnosti, akreditacije i većeg nivoa poverenja, detaljnije kontrole zasnovane na rizicima i veću odgovornost svih aktera u procesu proizvodnje, prerade i plasmana organskih proizvoda.

Oba predložena zakona predstavljaju važan korak u jačanju sistema bezbednosti hrane i razvoju održive poljoprivrede u Srbiji. Njihovo usvajanje u Narodnoj skupštini otvoriće put za planirani početak primene od 1. juna 2026. godine, kako bi se obezbedilo dovoljno vremena da se svi subjekti u sistemu usklade sa novim standardima, a institucije sprovedu neophodne pripreme.

Ovakvim zakonskim okvirom Srbija dodatno jača konkurentnost domaće poljoprivrede, unapređuje zaštitu potrošača i pokazuje visok stepen usaglašenosti sa evropskim propisima u oblasti poljoprivrede i bezbednosti hrane.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Foto: Freepik