Ministarstvo poljoprivrede: Pojačana kontrola bezbednosti hrane uoči praznika

Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi pojačan nadzor u svim objektima koji se bave proizvodnjom, preradom, skladištenjem i prometom mesa i proizvoda od mesa, mleka i mlečnih proizvoda, ribe, jaja, kao i mešovitih prehrambenih proizvoda

Poseban akcenat inspekcijskog nadzora stavlja se na proveru bezbednosti i kvaliteta hrane, porekla sirovina i gotovih proizvoda, proveru ispravnosti deklaracija, rokova trajanja, kao i na proveru uslova čuvanja, skladištenja i izlaganja hrane u maloprodajnim objektima.

Cilj ovih aktivnosti je zaštita zdravlja potrošača i sprečavanje stavljanja u promet zdravstveno neispravne hrane ili hrane koja bi svojim deklarisanjem ili načinom izlaganja mogla dovesti potrošače u zabludu u pogledu porekla, sastava i osobina proizvoda.

Ministarstvo apeluje na sve proizvođače i distributere hrane da se strogo pridržavaju važećih propisa, da posebnu pažnju posvete higijeni objekata i opreme, sistemu sledljivosti, pravilnom deklarisanju i obeležavanju rokova trajanja proizvoda. Svako nepoštovanje propisa biće sankcionisano u skladu sa zakonom. Istovremeno, potrošačima se preporučuje da hranu nabavljaju isključivo u registrovanim i kontrolisanim objektima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastaviće sa pojačanim inspekcijskim nadzorima i u narednom periodu, kako bi se očuvao visok nivo bezbednosti hrane na tržištu i zaštitilo javno zdravlje građana.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede