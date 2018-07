Ministar Ružić obišao radove na izgradnji vodovodne mreže u Bačini

Prilikom današnje posete opštini Varvarin, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, obišao je radove na izgradnji vodovodne mreže u naseljenom mestu Bačina. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja ove godine, kada će i meštani ovog sela dobiti zdravu pijaću vodu

Ministar je kazao da je za izgradnju sekundarne vodovodne mreže u Bačini iz Fonda za lokalne samouprave izdvojeno devet milioan dinara, od ukupno 320 miliona, koliko je u ovoj godini iz tog Fonda opredeljno na ime podrške lokalnim samoupravama.

– Ono što nas očekuje je da sagledamo kako ćemo da pomognemo opštini Varvarin da se završi čitav taj projket, a da u tom sistemu budu još četiri naseljena mesta – kazao je Ružić.

On je podsetio da je projekat vodosnabdevanja za jezera Ćelije koji je započet još 1994.godine i vredeo je više od deset miliona evra, sa većim zakašnjenjem sada praktično završava, te da će konačno meštani ovog kraja konačno imati vodosnabdevanje koje je dostojno 21.veka.

Istakao je da je ovo kraj u kome žive vredni ljudi, da je prepoznatljiv po turističkim ali i privrednim potencijalima, pre svega po voćarstvu i povrtarstvu, ali da problem vodosnabdevanja nije rešene brzinom i dinamikom koju su očekivali meštani.

– Svaka infrastruktura znači opstanak i ostanak i veće iskorišćenje postojećih potencijala. Siguran sam da će meštani umeti na pravi način da iskoriste to što će im biti rešen problem vodosnabdevanja, da će umeti da stave u funkciju razvoja same opštine i da će to biti samo jedan delić uspešnog mozaika koji ae zove Srbija, jedna razvijena, ekonomski jaka i socijalno pravedna država u kojoj želimo da živimo – poručio je ministar Ružić

Vojkan Pavić, predsednik opštine Varvarin, kazao je da se Varvarin za razliku od Ćićevca još uvek nije priključio na na regionalni sistem vodosnabdevanja sa akumulacionog jezera Ćelije, da je u većini sela u toj opštini u toku izgradnja sekundarne mreže, te da će se nakon što ti projekti budu završeni, ova opština priključiti na regionalni sistem vodosnabdevanja.

Pavić je rekao i to da se uporedo sa vodovodnom mrežom radi i na izgradnji kanalizacione mreže što je, kako je istakao, veliki problem ne samo sela u varvarinskoj opštni, već i u mnogim selima širom Srbije.

Inače, meštani naseljenog mesta Bačina se vodom snabdevaju sa individualnih bunara od kojih većina nije ispravna), deo stanovništva po zdravu pijaću vodu odlazi u druga mesta, a najveći broj njih vodom se snabdeva sa česme “Pčela” u selu Šanac kod Kruševca.

Ministar Ružić obišao radove na izgradnji vodovodne mreže u Bačini

Prilikom današnje posete opštini Varvarin, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, obišao je radove na izgradnji vodovodne mreže u naseljenom mestu Bačina. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja ove godine, kada će i meštani ovog sela dobiti zdravu pijaću vodu Ministar je kazao da je za izgradnju sekundarne vodovodne mreže u Bačini iz Fonda za lokalne samouprave izdvojeno devet milioan dinara, od ukupno 320 miliona, koliko je u ovoj godini iz tog Fonda opredeljno na ime podrške lokalnim samoupravama. - Ono što nas očekuje je da sagledamo kako ćemo da pomognemo opštini Varvarin da se završi…