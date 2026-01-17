Ministar prosvete: Onlajn nastava u slučaju vanrednih vremenskih nepogoda

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da postoji plan za uvođenje onlajn nastave u školama pojedinih opština ukoliko vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda potraje na početku drugog polugodišta

Ministarstvo je formiralo Radnu grupu koja koordinira sa direktorima škola, školskim upravama i lokalnim samoupravama, posebno u opštinama gde je vanredna situacija i dalje na snazi.

– Nadamo se da će biti dovoljno resursa da drugo polugodište počne redovno, ali imamo i plan B – da, dok traje vanredna situacija, pređemo na onlajn režim, ali ovog puta privremeno i zbog prirodnih nepogoda, kao što je to bilo i u vreme pandemije – rekao je ministar Stanković.

Drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini počelo je 12. januara, dok će u školama u centralnoj Srbiji nastava početi u ponedeljak, 19. januara.