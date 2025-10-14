Ministar prosvete obišao zgradu Gimnazije

Postavljeno: 14.10.2025

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je obišao zgradu kruševačke Gimnazije istakavši da će resorno ministarstvo razmotriti mogućnost finansijske podrške za adaptaciju objekta

Kako je naveo, uskoro će biti raspisan novi konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju školskih objekata širom Srbije.

– Ukoliko budemo imali dovoljno sredstava, Ministarstvo će pomoći adaptaciju kruševačke Gimnazije. Spremni smo i za partnerstvo sa lokalnom samoupravom.

Ministar je dodao da su u prethodnom periodu zahtevi Gimnazije bili znatno veći od raspoloživih budžetskih sredstava, ali da će prioritet i dalje biti poboljšanje uslova rada i nastave u svim delovima Srbije.

– Naš cilj je da pomognemo što većem broju škola, uz poštovanje principa regionalne zastupljenosti.

Govoreći o pravu na rad i obrazovanje, ministar je istakao da po tim pitanjima neće biti kompromisa, aludirajući na aktuelne studentske i srednjoškolske blokade.

N. L.

