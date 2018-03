Ministar prosvete obišao OŠ „Nada Popović“

Objekat kruševačke Osnovne škole „Nada Popović“ je nakon rekonstrukcije, u koju je Vladina Kancelarija za javna ulaganja uložila 65 miliona dinara, energetski efikasan

Fiskulturna sala je potpuno renovirana, uradjeni su podovi, zidovi, struja, svuda je postavljeno led osvetljenje, fasada je uradjena po principima energetske efikasnosti, plafon i krovovi su obloženi. Tokom prethodnih godina zamenjena je stolarija, sredjeni su mokri čvorovi i objekat ove škole je sada, slažu se predstavnici Ministarstva, škole i lokalne samouprave – za primer. Ono što je postignuto je, napominju, plod je zajedničkog rada.

Da ovakvih objekata u Srbiji ima dosta rekao je prilikom obilaska škole ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladen Šarčević.

– Prošle godine smo uradili 396 objekata, ove godine se radi više objekata, oni su i skuplji, desetak je Gimnazija za koje su grantovi po više od milion evra, ide i dugi krug sportskih sala, to je ono što deca najviše traže – rekao je on.

Najavio je da se, nakon što je u Kruševcu otvoren Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Nišu, pregovara o otvaranju fakulteta za IT tehnologije rekavši da je za to potrebno da „Grad ima volju, da napravi menadžerski tim koji će dolaziti do Ministarstva, koorodinirati i baviti se svim potrebnim procedurama koje moraju da se urade u postupku akreditacije.“

Šarćević ne sumnja da će dolaze bolji dani što se zarada u prosveti tiče.

– Zakon o platama je usvojen, počeće da se primenjuje od naredne kalendarske godine, a do tada ćemo razraditi kriterijume da ljudi koji ostvaruju bolje rezultate budu bolje plaćeni, tako da motivacija koja dolazi iznutra može da bude pojačana i spolja – rekao je ministar podsetivši da su plate od kada je on ministar tri putanpovećavane, četiri, šest i deset odsto.

Da su napori koji su učinjeni kako bi se škola sredila daju rezlultate kazala je direktorka OŠ „Nada Popović“, Jelena Ivanović, navodeći da su sada računi za grejanje prepolovljeni te da se za struju troši 30 odsto manje novca.

– Dalji planovi su nam da digitalizujemo školu, pratimo projekat „Nastava 21. veka“, u projektu smo za Elektronski dnevnik, cilj nam je da imamo kabinetsku nastavu, da nabavljamo nova nastavna sredstva – rekla je direktorka škole čiji učenici završni ispit urade bolje od proseka Okruga i Republike.

Jednu od najvećih kruševačkih osnovnih škola pohadja 1.305 učenika u 50 odeljenja, svake godine upiše se minimun šest odelenja, a ove godine završava je 176 osmaka.

Gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović kazala je da je ova škola primer kako dobrom kooridnacijom i zajedničkim naporima Ministarststva, Kancelarije za javna ulaganja i Grada može mnogo da se uradi.

U planu rekonstrukcija Bolnice Direktor Kancelarije za javna ulaganja, Marko Blagojević, rekao je da započeti i projekti koji su u Kruševcu u toku, koje finansira ta Kancelarija, vrede više od milion evra. Rekao je da je sa predstavnicima lokalne samouprave razgovarao o projektu rekonstrukcije kruševačke Bolnice te o mogućnosti projekta izgradnje brana koje bi trebalo napraviti kako bi se unapredila bezbednost od elementarnih nepogoda u Kruševcu.

