Ministar poljoprivrede u radnoj poseti Trsteniku

Juče je opštinu Trstenik obišao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prof. dr Dragan Glamočić, zajedno sa državnim sekretarom Željkom Radoševićem

U pratnji predsednice opštine Trstenik, Milene Turk, i njenih saradnika, upoznali su se sa bogatstvom i potencijalima trsteničkog kraja.

Poseta je započela u manastiru Ljubostinja – duhovnom i kulturnom biseru opštine Trstenik. Zatim su gosti obišli vinariju Stemina, gde tradicija i savremena tehnologija stvaraju vrhunska vina.

Poseta je završena u rasadniku ruža gazdinstva Dragana Stošića u Milutovcu – mestu gde ljubav prema prirodi cveta u najlepšim bojama.

Ovakve posete veoma su značajne domaćim proizvođačima, jer daju podsticaj za dalji razvoj poljoprivrede, turizma i preduzetništva.

