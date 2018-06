Ministar Lončar u poseti kruševačkoj Bolnici

Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, kazao je prilikom današnje posete kruševačkoj Bolnici da će ova zdravstvena ustanova u narednih mesec dana primiti sedmoro lekara, da će do kraja godine po prvi put početi da radi angio sala, da se očekuje da tokom naredne godine bude dopremljena i magnetna rezonanca, a da će u međuvremenu hitni pacijenti iz Kruševca imati fiksirane termine u niškom Kliničkom centru, bez posebnih listi čekanja

Lončar je objasnio da je primećeno da ima dosta nekritičnog slanja na magnetnu rezonancu u više zdravstvene centre, te da to stvara probleme ljudima kojima je stvarno potrebna magnetna rezonanca.

– Kada imate takvo stanje, onda oni kojima je potrebna magnetna rezonanca moraju da čekaju. Da se to više ne bi dešavalo, od sledeće nedelje , Kruševac i još neke bolnice u Srbiji, imaće svoje termine, za sve one pacijente za koje je iscrpljeno sve osim magnetne rezonance – rekao je on, dodajući da će pacijenti koji se leče u kruševačkoj Bolnici imati svoje fiksirane termine u niškom Kliničkom centru koji u ovom trenutku ima tri magnetne rezonace.

Ministar je rekao i da je plan da se do kraja godine krene sa zamenom svih dotrajalih magnetnih rezonanci i skenera u Srbiji, što je već dogovoreno sa Svetskom bankom.

– Nadamo se da ćemo tada uzeti jednu magnetnu rezonacu koja je u dobrom stanju, da se ovde obezbedi prostor i obuče ljudi, a onda kada budemo videli koji je to obim posla, da kupimo neku od najnovijih – najavio je on.

Do kraja ove godine, kako je kazao, kruševačka Bolnica će po prvi put dobiti i angio salu.

– Prostor koji treba da se pripremi za angio salu ima specifičlne uslove koji mora da se ispoštuju, što ćemo maksimalno ispratiti. Lekari koji će tu raditi već su na specijalizaciji u NIšu, a dogovorili smo se da deo specijalizacije provedu i u Beogradu. Čim oni budu osposobljeni a sala bude stavljena u funkciju, pacijenti kojima je neophodna intervencija, a znamo koliko ona znači, moći će po prvi put da je dobiju u Kruševcu – rekao je Lončar.

On je podsetio da je tokom protekle dve godine Ministarstvo zdravlja za opremu, sređivanje i različite popravke, u ovdašnju Bolnicu uložilo preko 145 miliona dinara a da su značajna sredstva donirali i ovdašnji privrednici, te istakao da će na svaki uložen dinar privrednika, ministarstvo uložiti isto toliko jer, kako je kazao, hoće da nagradi to što postoji motiv, želja i trud pojedinaca da se pomognu ovoj bolnici.

Prema njegovim rečima, kruševačka Bolnica će u narednih mesec dana primiti minimum sedmoro lekara, iz oblasti gde ih ima najmanje, a to je endokrina, reumatologija, anestezija i pedijatrija. Kazao je da će ti konkursi biti ciljani, te da će morati da budu primljeni za ta radna mesta.

-To mora da bude krajnje transparentno, najbolji da se prime i da ostanu na tim mestima za koje im je država platila školovanje, specijalizaciju, platiće sve to što ide, ali je osnovni red da se zna gde će oni biti da bi zdravstveni sistem Srbije imao sigurnost da zna na koga može sutradan da računa – rekao je on, dodajući da ne smemo da dozvolimo da se ikada više vratimo u vreme kada nije bilo specijalizacija, kada nije bilo zapošljavanja i kada su ljudi odlazili u penzije a niko ih nije nasleđivao.

Odgovarajući na pitanje novinara da li se Srbija suočava sa odlivom obučenog medicinskog kadra, Lončar je kazao da je to stvar koja se dešava u celoj Evropi i svetu, ali i da Srbija nije u situaciji poput Hrvatske, Rumunije i Mađarske gde se konkurse niko ne javlja.

– Oni imaju problem jer se na njihove konkurse niko ne javlja, a na naše se javlja mnogo više zainteresovanih. Mi ne možemo da konkurišemo sa platom kao u Nemačkoj, Danskoj, Emiratima… ali možemo da konkurišemo plaćenim specijalizacijama, doktorskim studijama, usavršavanjima. Kada izračunate koliko tamo koštaju troškovi života, onda razmislite gde ćete i šta ćete. Imamo primere da su ljudi zainteresovani da odu, pa se ipak vrate – rekao je on.

Govoreći o povećanju plata u zdravstvu, Lončar je rekao da će, zahvaljujući ekonomskim merama koje nisu bile nimalo popularne, povaćanja biti.

– Sistem je bio pred bankrotom kad smo došli na vlast, nismo neodgovorni, nismo pred izbore uzimali kredite da bismo povećali plate, već smo oporavili sistem i došli u mogućnost da se plate povećaju – rekao je on.

Kazao je da će plate biti povećane i za lekare i za medicinske sestre, te da se gleda da se zdravstveni radnici stave u istu grupu ljudi iz bezbednosnog sektora, da mogu po najpovoljnijim uslovima da rešavaju stambena pitanja.

– Nema dileme, plate će svake godine biti veće, biće pitanje samo da li će se povećavati jednom ili dva puta godišnje, a to će zavisiti od toga kako država sprovodi svoje fiskalne mere – poručio je on.

Govoreći o aktuelnim slučajevima predoziranja mladih sintetičkim drogama, ministar je rekao da je to tema koja je zabrinula i njega i sve roditelje, da deca u tim godinama ne razmišljaju dovoljno, te da je ovo alarm za sve ljude koji rade u državnom sistemu.

– Mi u Ministarstvu zdravlja smo stalno u trci da nađemo od kojih supstanci prave sve to. Imali smo ozbiljan pomak, nalazimo te supstance i stavljamo ih na listu zabranjenih. Međutim, koliko god se mi trudimo oni su neki korak napred, i dok to utvrdite i uradite analizu svega toga, to se već našlo na ulici i mi već imamo žrtve – rekao je on.

Dodao je da je ovaj problem prisutan u Evropi i svuda, ali da mi moramo da izađemo sa strategijom konkretno za našu decu, za Srbiju, da pokažemo zajedništvo sa policijom , sudstvom, prosvetom i svima onima koji imaju dodira sa decom, da osmislimo mere koje moraju da daju hitnije i bolje rezultate.

– Ja već sada u glavi imam neke predloge ali ih neću iznositi ovde jer hoću prvo da ih iznesem na sednici Vlade, da se svi uključimo, ako budemo mogli da se saglasimo, da dobiju odgovor oni koji to prave i ubijaju decu. Mi to ne možemo da gledamo i moramo da smislimo odgovor – poručio je on.

Ministar je prilikom današnje posete Bolnici obišao više odeljenja gde je, kako je najpre kazao novinarima, od pacijenata mogao da čuje da su zadovoljni. Ali, pošto što mu se jedan od pacijenata kasnije obratio žaleći se da već satima čeka na pregled i da u ambulanti nema nijednog lekara, obišao je ambulantu ortopedije, nakon čega je okupljenim zdravstvenim radnicima kazao da je nedopustivo da pacijent čeka celo prepodne na pregled, a da nema lekara koji će ga primiti.

– Nije poenta da dođem i vidim da je nešto našminkano, džaba je sve kad se ovakve stvari dešavaju – rekao je Lončar, dodajući da je sve stvar dobre organizacije, da direktorka i načelnici moraju da obilaze svoje službe, te da ukoliko vide da je gužva, moraju u hodu da naprave drugačiju organizaciju.

O donacijama i investicijama u ovoj godini, direktorka ovdašnje Opšte bolnice, Vesna Stević Gajić, u obraćanju medijima, kazala je da je Bolnica u 2018. dobila četiri ultrazvulna aparata za potrebe onkologije, kardiologije, gastroenterologije i urologije, potom dva sanitetska vozila, opremu za hirurgiju na ginekološkom odeljenje, te opremu za angio salu i za maksiofacijalnu hirurgiju koja je istovremeno u potpunosti adaptirana.

U nabavci opreme i rekonstrukcijama, kako je kazala, pored resornog ministarstva, učestvovali su i donatori sa oko 40 miliona dinara, među kojima je Klub privrednika Kruševca i kantonska Bolnica iz Švajcarske.

Prema rečima direktorke Bolnice, u ovoj godini popravljen je i skener koji nije radio osam godina, pa sada Kruševac ima dva skener aparata i liste čekanja ne postoje.

Ministar Lončar u poseti kruševačkoj Bolnici

Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, kazao je prilikom današnje posete kruševačkoj Bolnici da će ova zdravstvena ustanova u narednih mesec dana primiti sedmoro lekara, da će do kraja godine po prvi put početi da radi angio sala, da se očekuje da tokom naredne godine bude dopremljena i magnetna rezonanca, a da će u međuvremenu hitni pacijenti iz Kruševca imati fiksirane termine u niškom Kliničkom centru, bez posebnih listi čekanja Lončar je objasnio da je primećeno da ima dosta nekritičnog slanja na magnetnu rezonancu u više zdravstvene centre, te da to stvara probleme ljudima kojima je stvarno potrebna magnetna rezonanca. - Kada…