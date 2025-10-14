Ministar Gašić na sastanku sa boračkim udruženjima

Postavljeno: 14.10.2025

Ministar odbrane Bratislav Gašić održao je u Gradskoj upravi sastanak sa predstavnicima deset boračkih udruženja iz Kruševca. Na sastanku su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Sanja Lakić i gradonačelnik Ivan Manojlović. Između ostalog, razgovarano je o sutrašnjem uručivanju Boračkih spomenica ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca

Na teritoriji Kruševca preko 2500 boraca ostvaruje pravo na ovo posebno nacionalno priznanje koje se dodeljuje licima koja su stekla status borca po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

Ministar odbrane Bratislav Gašić je izjavio da je taj čin simbol poštovanja i zahvalnosti prema onima koji su dali najviše za ootadžbinu.

Kruševac je oduvek bio slobodarski grad, grad časnih i poštenih ljudi koji su kroz istoriju uvek znali da stanu u odbranu svoje zemlje i svog naroda. Upravo zato uručenje ovih spomenica predstavlja simbol iskrene zahvalnosti svima koji su se borili za slobodu koju danas uživamo.

Ministarstvo odbrane nastaviće da neguje tradiciju i brine o onima koji su branili Srbiju.

Kruševac je, kako je podsetila državna sekretarka Sanja Lakić, prvi grad u Srbiji koji će sva boračka udruženja okupiti pod jednim krovom – Domom boraca koji je u izgradnji.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs

