Ministar Gajić: Kruševac ima potencijal za velika takmičenja

Ministar sporta u Vladi Republike Srbije, Zoran Gajić, danas je posetio Kruševac i tom prilikom obišao sportske objekte u gradu – Halu sportova, halu „Soko“, zatvorene bazene i stadion „Mladost“

Od pomenutih objekata, zatvoreni bazeni se nalaze u jako lošem stanju, te je ministar Gajić izneo svoje utiske, dodavši da je potrebno da bazeni što pre budu na raspolaganju građanstvu i sportistima.

– Bazen je star, ali je jako dobro projektovan i ono što je najvažnije, kada bazena je u sasvim dobrom stanju, a sve ove ostale stvare vrlo lako mogu da se isprave. Nadam se da će vrlo brzo, do početka zimske sezone, to biti u redu.

Komentarišući ostale sportske objekte u gradu, Gajić je istakao da je Kruševac ozbiljan sportski grad, te da je potrebno da se sportska infrastruktura podigne jednu zvezdicu više kako bi se organizovala velika međunarodna takmičenja u budućnosti. Pomenuo je i značaj Moravskog koridora koji povezuje veliki broj gradova koji u budućnosti mogu zajedno da apliciraju za organizaciju međunarodnog takmičenja u raznim sportovima.

– Naravno, za sve to pored sportske infrastrukture, neophodni su i hotelski kapaciteti, a nadam se da ćemo vrlo brzo, ne samo u Kruševcu, nego i u pomenutom regionu videti jednu zajedničku organizaciju nekog velikog takmičenja u košarci, rukometu, vaterpolu… Pored putne infrastrukture, ostalo nam je još to nešto malo – a to su izgradnja adekvatnih sportskih hala, rekonstrukcija bazena, smeštajni kapaciteti i tu bih pozvao privredu da investira u to. Čak i da se izgradi hala od 11.500 ljudi, u ovom trenutku ne možete da napravite evropsko prvenstvo u Kruševcu, jer nemate podjednake uslove da smestite nekoliko stotina sportista, trenera, sudija, zvanična, a da ne pričam o hiljadama sportskih turista. Da zaključim, izgradnja sportskih objekata nije potrošnja, već investicija u buduću zaradu.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović se zahvalio ministru Gajiću na korisnim savetima vezano za izgradnju buduće Lazar arene, te dodao da Gradska uprava razmišlja i u pravcu sportskog turizma u vidu hotelskog smeštaja i drugih turističkih sadržaja. Takođe, Manojlović je govorio i o trenutnoj situaciji sa zatvorenim bazenima.

– Vezano za naše zatvorene bazene, ubeđeni smo da oni itekako ispunjavaju sve kriterijume bezbednosti. U nekoliko narednih dana obezbedićemo mišljenje stručnih veštaka, naročito jer je Sportski centar zanovio jednu problematičnu gredu koja se na ovom objektu nalazila. S tim u vezi, nadam se da ćemo bazene ponovo staviti u funkciju našim sugrađanima i u onom rekreativnom delu, ali i ljudima koji se profesionalno bave sportom i beleže istaknute rezultate.

Delegacija je na kraju obišla i stadion „Mladost“ – dom najvećeg sportskog giganta Rasinskog okruga. Tu su predstavnici kruševačkog superligaša upoznali ministra sporta sa trenutnom infrastrukturom kojom FK Napredak raspolaže, kao i planovima za budućnost.

