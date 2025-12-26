Minimalna zarada od 1. januara 2026. godine veća za 10,1 odsto

Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2026. godine iznosiće 64.554 dinara neto, odnosno oko 551 evro, podsećamo na odluku koju je donela Vlada Srbije. Cena radnog sata biće 371 dinar neto

Ovo povećanje predstavlja rast od 10,1 odsto u odnosu na iznos koji važi od oktobra 2025. godine, kada je minimalna zarada vanredno povećana na oko 500 evra. Time će ukupno povećanje minimalne zarade u periodu 2025–2026. godine biti značajno.

Odluku o visini minimalne zarade Vlada Srbije donela je jednostrano, nakon što na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor između predstavnika sindikata i poslodavaca.

Podsetimo, vanredno povećanje minimalne zarade od 9,4 odsto stupilo je na snagu 1. oktobra 2025. godine, dok je novo, redovno povećanje planirano za početak 2026. godine.

Minimalna zarada se, prema važećim propisima, odnosi na zaposlene koji rade puno radno vreme, a nova odluka primenjivaće se od 1. januara naredne godine.