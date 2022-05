Minimalna pobeda Zvezde u Kruševcu

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Napredak u Kruševcu rezultatom 1:0 u pretposlednjem kolu prvenstva Super lige Srbije.

Napredak je odigrao jedan od najboljih mečeva u plej-ofu, crveno-belima sve do vođstva nimalo nije bilo lako da dođu do Vasiljevićevog gola. Kruševački tim se protiv ekipe koja je na korak od šampionske titule držao do 33. minuta, kada su crveno-beli uspeli da slome njihov otpor. Katai je uposlio Ivanića, usledila je loša intervencija odbrane domaćih, lopta je stigla pravo do Ohija, koji nije imao težak zadatak da je prosledi u mrežu domaćih. Zvezda je na poluvreme otišla sa prednošću od 1:0, a ispostaviće se do kraja da je pogodak Ohija ujedno bio i jedini na meču.

Zatresao je Gajić u drugom delu utakmice mrežu domaćih, ali je gol poništen zbog prethodnog ofsajda u kojem se našao fudbaler Crvene zvezde. Napredak je zaigrao nešto ofanzivnije i pokušavao da ozbiljnije pripreti, zbog toga je bilo i dosta prostora za kontru gostiju, no rezultat se do kraja meča nije promenio. Uprkos uzbuđenjima u drugom delu meča, promene rezultata nije bilo.

Tako je Crvena zvezda stigla nadomak osvajanja pete uzastopne titule prvaka Srbije, za to im je u poslednjem kolu potreban samo bod protiv Voždovca ili da Partizan protiv „zmajeva“ ne pobedi sutra. Sa druge strane, Napredak je osmi sa 37 bodova.

– Ne prija nam poraz, ali mislim da smo u dobrom delu utakimice bili dostojan rival, delovali dobro, tražili neke svoje momente. Nisam baš najbolje video situaciju kod gola, ali mislim da je bio i nespretan i nesrećan, možda nismo tako trebali da primimo gol, ali to su okolnosti, za našu ekiopu, još više iskustva. Čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi – rekao je po završetku utakmice šef stručnog štaba Napretka Zoran Milinković.

U meču za završnicu prvenstva, Napredak u poslednjem kolu gostuje Čukarićkom.

Superliga Srbije, šesto kolo plej-ofa:

Radnički Niš – TSC 2:0

Vojvodina – Čukarički 0:3

Napredak – Crvena zvezda 0:1

Voždovac – Partizan

Tabela:

Crvena zvezda 97 Partizan 92 Čukarički 59 Radnički Niš 51 Voždovac 49 TSC 48 Vojvodina 42 Napredak 37

S.M.