Milutin Tasić (direktor Toplane): Javno privatno partnerstvo – rešenje za gorući problem Kruševca

U Gradskoj toplani uveliko su otpočele pripreme za početak grejne sezone. Energenata ima dovoljno, a svi kvarovi na mreži su sanirani. U skladu sa povećanjem cene energenata, predloženo je poskupljenje grejanja od 9,4 odsto. Nova grejna sezona zvanično je počela 15. oktobra

Piše: Ognjen Milićević

U razgovoru sa direktorom Gradske toplane Milutinom Tasićem saznali smo kako će sankcije NIS- a uticati na obezbeđenje dovoljne količine energenata, kolike će biti cene grejanja u Kruševcu, projektu javno – privatnog partnerstva koji je usvojen na Skupštini grada i mnogim drugim važnim pitanjima.

– Gradska toplana započela je pripremne aktivnosti za obezbeđivanje nove grejne sezone. Što se tiče grejne sezone 2025/6. godine možemo reći da su određene količine energenata pripremljene. Odmah nakon završetka prethodne grejne sezone, sredinom maja, potpisani su ugovori za ugalj kao primarni energent koga Gradska toplana koristi na lokaciji centralnog izvora toplotne energije, kao i na lokaciji Bara, gde imamo dislociranu kotlarnicu. Već imamo dovoljne količine za početak i nesmetani rad na kotlarnicama gde je neophodno koristiti ugalj. Gas koristimo na lokaciji Pejtona, odnosno Prnjavora. Nemamo nikakvih dugovanja prema Srbijagasu koji nam je distributer energenata. Spadamo u jednu od ređih toplana koja nema finansijske obaveze prema Srbijagasu. Određene količine mazuta za proizvodnju i distribuciju toplotne energije na lokaciji Rasadnika su takođe obezbeđene. Dakle, Gradska toplana obezbedila je sve neophodne energente za sve lokacije na kojima vrši proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Spremni smo za pripremu grejne sezone. Tokom leta radili smo na pripremi i ostalim tehničkim aktivnostima koje zahtevaju izvođenje radova u smislu održavanja toplovodne mreže i pripreme svih podstanica na teritoriji grada Kruševca. Podsetiću vaše čitaoce da gradska toplana ima blizu 600 podstanica na teritoriji grada, kao i dugu mrežu od oko 60 kilometara, uzevši u obzir primarnu i sekundarnu dužinu vodovodne mreže koju toplana poseduje – ističe Tasić.

Ugovor između Gradske toplane i Srbijagasa potpisan je 26. septembra. Održana su i dva sastanka sa predstavnicima Ministarstva energetike na kojima se raspravljalo o problemu snabdevanja gasa za sve toplane i sve korisnike na teritoriji Srbije.

– Između Gradske toplane i Srbijagasa potpisan je ugovor 26. septembra. Imali smo dva razgovora koja su se ticala obezbeđivanja energenta gasa. Jedan razgovor smo obavili prošle srede u Kraljevu u Udruženju „Toplana Srbije” u prisustvu predstavnika Ministarstva energetike kome je prisustvovao državni sekretar Ministarstva energetike Milan Macura. Imali smo i sastanak 29. septembra ove godine u prostorijama Ministarstva energetike koga je sazvao Milan Macura. Na sastanku je predočeno da se ne očekuje problem u snabdevanju gasa za sve toplane i sve druge korisnike na teritoriji Republike Srbije. Imali smo prilike da od generalnog direktora Srbijagasa čujemo da Srbija ima dovoljne rezerve gasa. Ne očekujemo probleme koje bi druge zemlje eventualno mogle da imaju. Nadam se da nećemo imati problema sa isporukom gasa, ne samo zbog gradske toplane, već i zbog svih ostalih korisnika u Republici Srbiji i gradu Kruševcu- privatnih fizičkih lica i raznih poslovnih sistema u našoj zemlji – navodi Tasić.

Ove godine cene grejanja biće uvećane za 9,4 odsto.

– Grad Kruševac je dugi niz godina poslovao tako što nije usklađivao porast cena svojih usluga sa porastom cena energenata koji su neophodni za proizvodnju toplotne energije. Gradska toplana jeste lokalno javno preduzeće, ali se razlikuje od drugih javnih preduzeća po mnogo čemu. Između ostalog, mi smo energetsko preduzeće koje za svoju proizvodnju toplotne energije koristi energente koji su berzanska roba. U prethodnih par godina dolazilo je do drastičnog poskupljenja upravo ovih energenata zbog pandemije korona virusa. Nakon toga su se nastavila ratna dejstva na području Ukrajine. Oba ova negativna delovanja po čovečanstvo dovela su do velikog rasta ovih energenata. Toplana je prošle godine uradila prvo usklađivanje posle punih 4 godine, kada je cene za sve svoje usluge povećala za 20 posto. Novo usklađivanje cena radili smo po metodologiji i kalkulaciji obračuna cena. Dobili smo nalog da naše cene budu usklađene sa porastom cena svih energenata, kako bi se smanjili finansijski gubici kojima je ranijih godina preduzeće bilo izloženo. Ovom kalkulacijom i metodologijom obračuna cena predlog je bio da se cena uveća cena za 12,6 posto. Predlog za uvećanje cena se odnosi na usklađivanje sa minimalnim naporima da se opet održi neka vrsta socijalne cene, pošto još uvek nemamo pravu ekonomsku cenu. Uvećanje cene za sve naše korisnike biće 9,4 odsto.

Tople probe započele su na teritoriji grada Kruševca, a grejna sezona započela je 15. oktobra.

– Naša mreža je prilično duga, kao i sam broj lokacija na kojima vršimo proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Polovinom septembra smo krenuli sa punjenjem primarnih vodova. Napunili smo i sekundarne vodove. Sve funkcionalne probe završili smo u određenim kotlarnicama koje imamo na teritoriji grada Kruševca – na centralnom izvoru toplotne energije, Rasadniku, Pejtonu kao i na Barama. Grejna sezona je započela 15. oktobra – najavljuje Tasić.

Na gradskoj Skupštini usvojen je projekat za javno – privatno partnerstvo za Gradsku toplanu. Na taj način će se sa uglja i derivata koji su veliki zagađivači preći na toplotnu energiju i iskorišćavanje biomase. Često se vrši zamena i popravka dotrajalih kotlova koji su oštećeni tokom NATO agresije 1999. godine.

– Velika razvojna šansa za Gradsku toplanu grada Kruševca je projekat koji se odnosi na javno – privatno partnerstvo. Javno – privatnim partnerstvom imaćemo prilike da dođemo do još jedne vrste energenta na svim lokacijama koje Gradska toplana poseduje i sa kojih vrši proizvodnju i distribuciju toplotne energije. U pitanju je izuzetno ekološki prihvatljiv sistem proizvodnje toplotne energije uz ekonomski jeftiniju notu nego što je prisutna u postojećem modelu naše proizvodnje. Podsetiću vas da je Gradska toplana Grada Kruševca puštena u rad davnih osamdesetih godina. Postrojenja koja toplana ima uglavnom datiraju iz tih vremena. Pre svega pričamo o centralnom izvoru toplotne energije. Ti kotlovi su do sada bili predmet raznih remonta. Naša Upravna zgrada gde se nalazi centralni izvor toplotne energije bombardovana je tokom NATO agresije 1999. godine, čime je došlo do oštećenja kotlovskog sistema. Ovi kotlovi su u dotrajalom stanju. Svake godine neophodno je ulagati prilično velika finansijska sredstva koja smo obezbeđivali iz sopstvenih sredstava, sredstava grada Kruševca i Republike Srbije. Međutim, svake godine neophodno je obezbediti prilično velika sredstava kako bi ovi kotlovi radili. Smogli smo snage da uradimo sistemsku promenu uvođenjem nove alternative. Sva kotlarska postrojenja ostaće na lokacijama na kojima se nalaze. Gde je potrebno radićemo dogradnju objekata, a gde nije uvešćemo nove sisteme u postojeće objekte. U skladu sa povećanjem cene energenata, predloženo je poskupljenje grejanja od 9,4 odsto.. Ukoliko dođemo do potencijalnog partnera na jednom vrlo oštrom međunarodnom tenderu, imajući obavezu i da izgradi objekte gde ima potrebe za time, da iskoristi prostor u objektima gde za to postoje fizička mesta, da implementira mašinsku i elektro opremu, hemijske pripremne vode i sve druge neophodne tehničke aktivnosti kako bi mogao nesmetano da vrši proizvodnju toplotne energije. Javno – privatnim partnerstvom predviđeno je da ustupimo proizvodnju potencijalnom privatnim partneru. Nema nikakvog ustupanja preduzeća, privatizacije ili bilo kakvog drugog termina koje smo imali prilike da čujemo u raznim nezvaničnim krugovima grada Kruševca. Ne pričamo o privatizaciji, već o partnerstvu koje će se isključivo ticati proizvodnje toplotne energije. JKP Gradska toplana će i u narednom periodu vršiti otkupljivanje toplotne energije, distribuciju ka svojim korisnicima, održavanje mreže i podstanica – zaključio je naš sagovornik.