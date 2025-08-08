Miloš Vulić nova Napretkova „desetka“

Od trenutka kada je imenovan za šefa stručnog štaba nije Milan Nikolić krio da mu je jedna od najvećih želja povratak Miloša Vulića u Napredak. Konačno, dres sa brojem 10 je dobio vlasnika, Miloš Vulić se danas vratio kući i potpisao jednogodišnji ugovor

A, i ovim transferom Napredak je još jednom potvrdio da radi isključivo u interesu srpskog fudbala, opštepoznato je da nema ni jednog stranca, ali i da žele u Klubu što veći broj Kruševljana!

Ponikao je Miloš Vulić u školi kruševačkog superligaša, bio jedan od najmlađih kapitena u Napretkovoj istoriji. Odigrao je 114 utakmica, postigao 13 golova i upisao šest asistencija. 2019. godine iz Kruševca je otišao u Crvenu zvezdu, sa kojom je osvojio tri šampionske titule, igrao u Ligi šampiona, postigao gol protiv Olimpijakosa. Put ga je potom odveo u Italiju, gde je nastupao za Krotone i Peruđu. Prethodne dve godine proveo je u TSC – u.

Sada je vreme za novo poglavlje u matičnom Klubu…

– Posle nepunih sedam godina vratio sam se kući u Klub, koji mi je mnogo dao i kome sam ja mnogo dao. Došao sam da nastavim gde sam stao i nadam se da ćemo podići Klub na još viši nivo, jer Napredak je mnogo veliki klub da bi se borio za opstanak. Uz sva kvalitetna pojačanja, nadam se da ćemo napraviti u ovoj sezoni iskorak i da ćemo se boriti za gornji deo tabele – poručio je na promociji Miloš Vulić.