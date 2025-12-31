Miljan Miletić, čovek sa „Košnicom“ u očima: Duhovni restaurator bagdalske kaldrme

Drago mi je što sam generacija koja je imala priliku da oseti čari analogije, da se formira uz nju i da iz nje ponese onaj poseban osećaj stvaranja… Trudim se da iz osobe izvučem ono što ona zapravo i jeste, ono što nosi u sebi, iako možda nije ni svesna, i predstavim je onako kako sebe inače ne doživljava… Sve što je iskreno i stvoreno iz srca i duše, pre ili kasnije pronađe put do onih koji imaju isti takav „predajnik“ da ga prime

Piše: Ivan St. Rizinger

Miki je sazdan od mnogo različitih afiniteta, talenata i umeća, podjednako vešt sa fotoaparatom, kamerom, muzičkom miksetom, instrumentima, kompjuterom i njegovom tastaturom – u stalnim noćnim poterama za savršenim stihom. Širim narodnim masama odnedavno je postao poznat kao tvorac nagrađene starogradske kompozicije „Još ti se radujem“, ovim lokalnim pratiocima aktuelnih dešavanja kao strastveni zaljubljenik u rodni grad…

Pošto si čovek sazdan od muzike, reči i slika voleo bih, na početku, da upravo tim postulatima čitaocima oslikaš sećanja na Kruševac iz vremena tvog detinjstva…

Miljan: Kruševac mog detinjstva danas mi izgleda kao kadar iz emisije „Varošarije“ – miran, zelen i pun života. Grad je tada disao drugačijim ritmom: lipe i breze, fontana i park kod Gimnazije su bile mini oaze, a kaldrma na Kosturnici i Bagdali nesvesni susret sa istorijom grada, osećaš, a ne razumeš. Ljudi su bili nasmejaniji, prisniji, bliži jedni drugima. Smeh i dosetke šetale su kroz komšiluk isto kao i deca. Kućna atmosfera imala je svoj zvučni zapis: Radio Kruševac, vesti i muzika, čestitke i poruke uz pesme koje su putovale od kuće do kuće. Leta smo provodili na Rasini, Borčevom igralištu i školskom dvorištu. A pošto je moj otac 80-ih donosio tehniku iz inostranstva, prvi video-rekorder, kasetofon, „Commodore 64“, sintisajzer, naša kuća je bila punkt za drugare – muzika, igrice, kasete i filmovi iz tek otvorenog video-kluba u ulici.

Posebno mesto u tim sećanjima zauzima Balšićeva ulica, kod mog brata Ace. On me je otvorio ka muzici koju dotad nisam poznavao — Pink Flojd, Led Cepelin, Dip Parpl, Azra. To su bile prve lekcije iz nečeg većeg od same muzike. Pamtim i prvi dnevni izlazak u grad, dozvola od roditelja da odemo i vidimo mošti Svetog kneza Lazara u crkvi Lazarici uoči Vidovdana 1989. godine, uz obavezu da se javimo sa jedne od govornica. Potom vožnja pokretnim stepenicama u Beteksu, razgledanje tehnike i instrumenata u prodavnici „Zvuk“, pogled na repertoar bioskopa i nezaobilazni sladoled na fontani . Ta sećanja danas nosim kao svoj unutrašnji album — jednostavan, dragocen i pun topline.

Valjda te i ta dostupnost tehnike rano usmerila ka kamerama i foto aparatima – biće da te to rasinsko šarenilo povuklo da rano kreneš da ga opserviraš kroz objektive?

Miljan: Pa jeste — od najranijeg detinjstva tehnika me je okruživala, iako tada nisam shvatao koliko je to bilo retko za ono vreme. Na televiziji su postojala samo dva kanala, a sa pet–šest godina naučio sam da snimam crtane filmove kako bih mogao da ih gledam opet i opet. U našu kuću je tada stigla i prva kamera – model ne pamtim, ali pamtim porodična okupljanja koja smo beležili i zajedničko uzbuđenje dok kasnije gledamo te snimke. Nažalost, mnogi od tih prvih snimaka vremenom su se izgubili. Posebno me je fascinirao Polaroid — taj mali trenutak čarolije kada fotografija isklizne napolje i pred očima se polako razbistri. Kasnije su došli aparati na film, pa bih žurio do fotografske radnje da ga što pre razvijem. Još tada sam voleo da uhvatim ljude i trenutke spontano, neprimetno, bez blica, da zabeležim autentičnu atmosferu, što traje samo sekund. Možda zato što sam bio zaljubljen u filmove, pa sam želeo da i sam pokušam da pričam priče — fotoaparatom ili kamerom. Svaka fotografija, u mojoj glavi, trebalo je da izgleda kao kadar iz nekog filma.

Devedesetih sam odlučio da snimim i montiram svoj prvi „spot“. Nije bilo kompjutera, softvera ni video miksete – samo kamera, kasetofon, video-rekorder i televizor. Muziku sam najpre presnimio sa kasete direktno u VHS kameru, a zatim sam sa kamere preko video-rekordera, koji je mogao da „lepi“ snimke u frejm, miksovao kadrove: scene iz filma i ono što smo snimili u sobi. Tako je nastao prvi spot. Danas to deluje naivno, ali meni je tada izgledalo kao da sam otkrio čitav novi svet.

Fotoaparat i kameru nosio sam i u školu, beležio dogodovštine, nastavnike, profesore, trenutke koji bi inače nestali. Tako su nastali i snimci sa prvog srednjoškolskog koncerta kruševačke grupe Neighbourhood u KCK-u. Nisam tada ni slutio da će nešto što mi je bilo čisto zadovoljstvo i hobi, jednog dana postati profesija. Danas je tehnika moćna i svima dostupna, ali je doživljavam samo kao alat – sredstvo da lakše pretvorim ideju u nešto opipljivo. I drago mi je što sam generacija koja je imala priliku da oseti čari analogije, da se formira uz nju i da iz nje ponese onaj poseban osećaj stvaranja.

Tako dolazimo i do kultnog studija “Košnica” iz koga su izašli mnogi uticajni muzički albumi, ali je pod istim krovom stvoren i tvoj “kult” savršenih vizuelnih kreacija – fotografija i video spotova…

Miljan: Priča je malo duža, ali verujem da je upravo u njoj potvrda da u životu malo šta biva slučajno – sve nekako pronađe svoj put, svoje mesto i svoj smisao. Ali da bih je ispričao, moram ponovo da se vratim u detinjstvo i tinejdžerske godine. Kao što sam već rekao, od malih nogu sam zavoleo filmove i oduševljavao se kako i u filmu muzika menja sve — posebno u onim velikim, epskim scenama. Vremenom sam naučio i imena onih koji su stajali iza čuvenih filmskih tema: Džon Vilijams, Morikone, Vangelis… Negde oko osme–devete godine dobio sam prvu klavijaturu i učio sam da sviram na privatnim časovima. A pored narodnih pesama, romansi i starogradskih melodija, svirao sam i filmsku muziku. Zoran Simjanović – „Otac na službenom putu“, Vangelis i „ Chariots of Fire“ bili su moj prvi mali „saundtrek“ koji sam povremeno izvodio i u školi, na priredbama i događajima. Inače, klavir Zoranovog dede, našeg čuvenog Kruševljanina Dragoslava Vasiljevića – Fige, na kome je Zoran i počeo da svira, krasi prostor kruševačkog Narodnog muzeja.

A onda je otvoren radio „OK studio“. To je bio moj prvi susret sa pravom tonskom opremom – velikom miksetom, gramofonima, mikrofonima, gluvom sobom. To me je potpuno osvojilo, još jedno „zaljubljivanje“, ali ovog puta u audio tehniku. U srednjoj školi upoznajem Zorana Vasića, odavno već odličnog snimatelja, producenta i tonca, koji je svirao gitaru, imao bend i znao već tada da će se baviti muzikom i snimanjem. Iako smo u početku slušali različite žanrove, često smo pričali o muzici i od njega sam učio prve ozbiljnije korake iz audio produkcije.

Prošle su godine, sve dok nisam bio angažovan na snimanju prvog albuma ansambla Eparhije kruševačke Božuri Careva grada. Pošto sam već poznavao proces i šta sve prethodi do fizičkog izdanja, ponovo sam se povezao sa Zokom, koji je tada radio na snimanju i postprodukciji. To mi je bio prvi producentski projekat. Usledio je još jedan, a onda i poziv Dejana Ristića, tada profesora Prizrenske bogoslovije, da u Prizrenu, uz učešće profesora i učenika, snimimo album duhovne muzike u crkvi Bogorodice Ljeviške.

Tokom snimanja, jedne večeri spomenuo sam Zoki kako planiram da napravim svoj foto-video studio. On je kratko dodao da Kruševcu nedostaje ozbiljniji prostor za snimanje i probe bendova. I tada mu predložih da kada se vratimo u Kruševac, dođe i vidi moj prostor… Pogledao je, nasmejao se i kratko rekao: „To je to“ i vrlo brzo smo se dogovorili i krenuli u realizaciju. Tako je nastala Košnica studio, prostor koji je objedinio snimanje, postprodukciju, fotografiju i video. Od samog početka sa nama su bili Ivan Tasić i Nemanja Nikolić, kao deo video produkcije i u osmišljavanju identiteta studija. Prvi audio-video rad bio je spot benda ZAA i pesmu „ Trouble“. Ubrzo se glas o studiju proširio i na našu radost, podrška muzičara bila je ogromna. Snimali smo pesme, a i cele albume bendova iz Kruševca i drugih gradova, različitih muzičkih pravaca: ZAA, Crveni karton, Ljudi u glavi, Fluid andergraund, Gospodin Pinokio, Milan Kropf, dva albuma hora i orkestra Prizrenske bogoslovije… U produkciji „Košnice“ snimljeno je više spotova, kao i promotivnih i korporativnih videa. Ako bih morao da izdvojim neke, to bi bio autorski i producentski rad na pesmi i spotu „Bagdalskom kaldrmom“, tri video spota koja sam uradio za Nemanju Radoševića i Vidana Stolića, i video spot za song iz predstave „Kralj Ibi“ kruševačke dramske grupe „Kulturociklin“— projekti na koje sam posebno ponosan.

U studiju su nastali i portreti pevača, glumaca, muzičara, pisaca, novinara, kao i porodične i za sve one koji su želeli profesionalnu studijsku fotografiju. Rad u foto studiju je jako inspirativan, izazovan i zahtevan. Trudim se da iz osobe izvučem ono što ona zapravo i jeste, ono što nosi u sebi, iako možda nije ni svesna, i predstavim je onako kako sebe inače ne doživljava. Posebnu energiju, međutim, za mene je uvek imala koncertna fotografija – način da uhvatim trenutak, ritam, publiku i onu neponovljivu atmosferu živog nastupa. I to opet zahvaljujući tome što smo Zoka i ja bili angažovani kao tonska i tehnička podrška mnogim bendovima na nastupima u Kruševcu. Jedan od najznačajnijih projekata bila je monografija „Zadužbine Kosova i Metohije“. Na poziv profesora Dejana Ristića i sa blagoslovom Episkopa raško-prizrenskog G. Teodosija poveren mi je zadatak da fotografišem sve manastire, freske i mnoge crkve širom Kosova i Metohije, pri čemu je veliki broj tih fotografija uvršten u samu monografiju.

Nažalost, posle pandemije mnogo toga se promenilo u muzičkoj i koncertnoj industriji, pa smo Zoran i ja odlučili da zatvorimo muzički deo “Košnice”. Ali sam veoma ponosan na sve što smo uradili i na ljude koji su bili deo cele priče. Za mene je Košnica bila i ostala mesto susreta, druženja, stvaranja i učenja. Donela mi je dragocena prijateljstva, saradnje i iskustva koja su me oblikovala — i profesionalno i kao čoveka.

Pomenuo si temu “Bagdalskom kaldrmom” i ona nas uvodi u tvoj aktuelni angažman. Sopstvenim autorskim radom krenuo si u gotovo zapuštenom, a tako potrebnom pravcu – restauraciji gradske pesme. U prilog mog romantičarskog zanosa ide i aktuelna nagrada u kategoriji „Starogradske pesme i romanse“ za kompoziciju „Još ti se radujem“. Da li je to put kojim želiš da nastaviš u kontinuitetu?

Miljan: Veoma si to lepo rekao – restauracijom gradske pesme. Ako uzmemo u obzir da je gradska narodna muzika nastajala krajem 19. i početkom 20. veka, a da je svoj drugi život kao starogradska muzika doživela 70-ih godina, onda je prirodno što je ceo taj žanr prožet nostalgijom i senkama minulih vremena. Takva muzika nekada je živela u kafanama, u onim pravim gradskim birtijama koje su bile raskrsnice misli i ideja, tuge i radosti, utočišta pesnika, pisaca, umetnika, glumaca, boema. Danas je starogradska pesma pomalo skrajnuta, ali upravo zato zaslužuje da je negujemo kao deo našeg kulturnog identiteta. Pesmom i spotom „Bagdalskom kaldrmom“ želeo sam da podsetim na ono što je naše – na Kruševac kakvog pamtimo, na mesta kojih više nema, na ljude koji su otišli ili nas zauvek napustili, kao i na one koji možda jednog dana odluče da se vrate. U tom duhu ne mogu da ne pomenem legendarnog Kruševljanina Dragana Tokovića, velikog kompozitora, tekstopisca, muzičara i pevača, čiji je doprinos našem muzičkom stvaralaštvu nemerljiv. Njegove pesme, poput „Vranjanke“, „U Novom Sadu“, „Rastao sam pored Dunava“, „Zorice Zorule“, „Oj Safete Sajo“, „Priča o izgubljenoj ljubavi“, „Volim da te volim“ , ostale su da žive kao deo našeg muzičkog nasleđa, koje nas vraćaju onim starim, tihim vremenima. Mnogima je bio uzor – kompozitorima, pevačima i svima koji su nastavili da neguju taj duh stare gradske pesme.

Zbog toga je važno što postoji nacionalni festival „Sabor narodne muzike Srbije“, u organizaciji SEMUS-a i RTS-a, gde novi autori i izvođači mogu da predstave svoj rad. Od prošle godine uvedena je i kategorija „Starogradske pesme i romanse“, a upravo sam u toj kategoriji ove godine, kao autor, dobio prvu nagradu za kompoziciju „Još ti se radujem“, u izvođenju Aleksandre Ivanov – Cake, koja je ponela i nagradu za najbolju interpretaciju. Iako sam kompozitor i tekstopisac ove pesme, njen uspeh ne bi bio moguć bez maestralnog pijaniste i aranžera Vidana Stolića, mog prijatelja i saradnika koji je aranžmanom pesmi dao poseban oblik i sjaj, i naravno, bez Cake, koja joj je udahnula život svojom emocijom i izuzetnom izvedbom. Sam ulazak u selekciju među više od 300 pristiglih kompozicija bio je veliki uspeh. Želja nam je bila samo da se pesma čuje. A nagrada i podrška stručnog žirija, kao i ohrabrenje kolega koji su daleko uspešniji od mene, zaista mi znače i daju mi vetar u leđa da nastavim.

Tako da sada planovi, projekti i pesme – koji su dugo stajali po strani, čekajući povoljne vetrove, polako dobijaju svoj trenutak i prostor za realizaciju. Trudiću se da ostanem dosledan sebi, da radim ono što osećam, osluškujući dušu i srce.

Jer sve što je iskreno i stvoreno iz srca i duše, pre ili kasnije pronađe put do onih koji imaju isti takav „predajnik“ da ga prime. Najvažnije je okružiti se pravim i pozitivnim ljudima, prijateljima i saradnicima, koji iskreno osećaju i veruju u ono što radite, i da jedni od drugih učimo i rastemo. A pravi uspeh i radost postoje samo tamo gde postoji zajedništvo.