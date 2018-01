Izložba Milenijumski presek predstavlja dela iz zbirke Centra za likovno obrazovanje Šumatovačka onih umetnika koji stvaraju u Srbiji od početka devedesetih godina XX veka, sve do danas. U Umetničkoj galeriji u Kruševcu biće otvorena sutra (25. januar), a posetioci će moći da je vide do 8. februara.

Šumatovačka kolekcija sadrži dela koji datiraju od njenog osnivanja (1948) do današnjih dana. Zahvaljujući upornom i kontinuiranom radu kolekcija danas broji 132 dela koja su deo zbirke poklona, zbirke galerije Stepenište, zbirke stranih umetnika gostiju rezidencijalnog programa i otkupa 2015, 2016. i 2017. godine, kao i zbirku monumentalne skulpture na otvorenom.

Ova izložba obuhvata radove autora koji na jedinstven način predstavljaju umetničku stvarnost u Srbiji devedesetih godina XX veka, zatim u intervalu od 2000. do 2010. godine i posle 2010. godine.

Umetnici koji devedesetih stupaju na scenu obuhvaćeni ovom selekcijom su Zdravko Joksimović, Srđan Apostolović, Milan Kralj, Vladimir Perić, Uroš Đurić, Mihael Milunović, Selena Vicković, Saša Pančić, Miško Pavlović, Gabrijel Glid, Aleksandar Mladenović, Milorad Mladenović i nešto mlađi Branislav Nikolić, Vladislav Šćepanović, Nikola Božović.

Prvu deceniju 21. veka na ovoj izložbi predstavljauju umetnici: Aleksandar Jestrović Jamesdin, Isidora Fićović, Predrag Terzić, Nina Todorović, Žolt Kovač, Ljiljana Šunjevarić, Maja Rakočević Cvijanov, Ivan Petrović, Mića Stajčić.

Milenijumski presek – Umetnička zbirka Centra za likovno obrazovanje – Šumatovačka u Kruševcu

