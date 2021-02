Milan Đuričić: Nećemo se protiv Partizana unapred predati

Narednog vikenda nastavlja se prvenstvo Super lige Srbije, a ekipu Napretka očekuje gostovanje Partizanu u Beogradu. „Nećemo se unapred predati, već idemo u Beograd da pokušamo da osvojimo bodove. Ne smemo, ipak dozvoliti da nam ekipa sagori na Topčiderskom brdu i da potom poklonimo bodove Javoru“ – kaže trener Milan Đuričić

Pripremajući se za nastavak prvenstva, fudbaleri Napretka tokom boravka u Antaliji odigrali su četiri kontrolne utakmice, na kojima nisu uspeli da postignu gol, što je u mnogome zabrinulo navijače.

– Stvarali smo mnogo šansi i to stopostotnih i to me raduje. Jer, podsetiću, Napredak je u jesenjoj sezoni postizao po 0,75 golova po utakmici, a stvarao 2,70 šansi za 90 minuta. To je nedopustivo malo i zato i jesmo pretposlednji po efikasnosti. Zbog toga smo radili na promeni načina igre u smeru ofanzivnosti, ali isto tako želimo da promenimo u trkačkom smislu određene zahteve – rekao je šef stručnog štaba Napretka Milan Đuričić na tu temu.

Prelazni rok doneo je kadrovske promene u timu.

– Pojačanja su Bojan Čečarić, Igor Zonjić i Marko Tomić. Ostali novi igrači treba da dokažu da nisu bez razloga poneli Napretkov dres. Luka Laban će početi utakmicu sa Partizanom. Nema razloga da krijemo, naprotiv, treba da se ponosimo. Biće tu još mladih igrača, svakako ćemo punu pažnju posvetili momcima iz podmlatka, iako nam je rezultat u ovom trenutku primaran.

Prvi protivnik, već u subotu, je ekipa Partizana. Utakmica koja inspiriše, mada je jasno ko je favorit.

– Ove godine ispada čak šest ekipa, što znači da je 12 kandidata u opticaju. Prve tri utakmice u Kruševcu igramo sa Javorom, Inđijom i Radom, najvećim konkurentima u borbi za opstanak i ti susreti su nam prioritet. To ne znači da ćemo se protiv Partizana unapred predati, već idemo u Beograd da pokušamo da osvojimo bodove. Ne smemo, ipak dozvoliti da nam ekipa sagori na Topčiderskom brdu i da potom poklonimo bodove Javoru

Utakmica Partizan – Napredak igra se u subotu u 17 sati, uz direktan prenos preko na Napretkovoj Fejsbuk stranici, u okviru akcije „Navijaj za Napredak, Čarapani hajde da se prebrojimo“!.

S.M.

Milan Đuričić: Nećemo se protiv Partizana unapred predati

