„Miholjski susreti sela“ u Varvarinu – nagrađeni najkreativniji učenici

U Multimedijalnoj sali Opštinske biblioteke u Varvarinu održana je završnica ovogodišnjih „Miholjskih susreta sela“, tokom koje su proglašeni pobednici likovnog, literarnog i filmskog konkursa. Manifestacija je okupila veliki broj učenika iz svih škola temnićkog kraja, a program je ove godine spojio kreativnost, sportski duh i druženje mladih

Deca su sa oduševljenjem učestvovala u brojnim aktivnostima – od „Igara bez granica“ i sportskih turnira, do izrade likovnih i literarnih radova i snimanja kratkih filmova. Diplome, pehare i medalje najboljima uručili su predsednica opštine dr Violeta Lutovac Đurđević, njen zamenik Aleksandar Pavić i predsednik Skupštine opštine Varvarin Saša Živadinović.

Predsednica opštine dr Violeta Lutovac Đurđević izrazila je zadovoljstvo angažovanjem i energijom mladih stvaralaca:

– Posebno me raduje što su „Miholjski susreti“ postali mesto gde se naša deca povezuju kroz kreativnost, umetnost i timski duh. Ovaj program je izuzetno važan jer podstiče očuvanje tradicije, razvoj mladih talenata i osnažuje vezu između škole, porodice i lokalne zajednice. Ponosni smo na svakog učenika koji je svojim trudom, maštom i ljubavlju prema rodnom kraju doprineo lepoti ove manifestacije – istakla je Lutovac Đurđević.

Na likovnom konkursu u kategoriji od I do IV razreda prvo mesto osvojila je Mia Anđelković (OŠ „Heroj Mirko Tomić“, odeljenje u Parcanu), drugo mesto pripalo je Davidu Lazoviću (OŠ „Jovan Kursula“ Varvarin), a treće Andreju Simiću (OŠ „Heroj Mirko Tomić“). Zahvalnice su dobili Petar Filipović (OŠ „Jovan Kursula“, Donji Katun) i Maša Milovanović (OŠ „Jovan Kursula“, Gornji Katun).

U starijoj kategoriji, od V do VIII razreda, najbolja je bila Andrea Ćirić (OŠ „Sveti Sava“ Bačina), drugo mesto osvojila je Marija Miletić (OŠ „Jovan Kursula“ Varvarin), a treće Mihailo Vesić (OŠ „Jovan Kursula“ Varvarin).

Pobednik literarnog konkursa za mlađe razrede je Miloš Jovanović (OŠ „Jovan Kursula“), drugo mesto pripalo je Vasiliji Savić (OŠ „Jovan Kursula“), a treće Nađi Jeremić (OŠ „Mirko Tomić“ Obrež). Zahvalnice su dobile Helena Pešić (OŠ „Mirko Tomić“ Obrež) i Nađa Milosavljević (OŠ „Jovan Kursula“ Varvarin).

U kategoriji starijih razreda najbolji literarni rad napisala je Lena Vesić (OŠ „Jovan Kursula“), druga nagrada pripala je Andrei Ćirić (OŠ „Sveti Sava“ Bačina), a treća Vanji Rakić (OŠ „Dragi Makić“ Bošnjane). Zahvalnice su uručene Dunji Pejković (OŠ „Sveti Sava“ Bačina) i Marku Bogojeviću (OŠ „Jovan Kursula“ Varvarin).

Na Filmskom festivalčiću „Selo moje najmilije“, prvo mesto osvojio je razred V/1 OŠ „Jovan Kursula“ Varvarin, drugo mesto VI/1 iste škole, a treće izdvojeno odeljenje OŠ „Heroj Mirko Tomić“ Parčan. Specijalnu nagradu dobili su učenici V i VI razreda OŠ „Sveti Sava“ Bačina.

Posetioci su uživali u izložbi najboljih likovnih radova, čitali nagrađene literarne stvaraoce i gledali pobednički film. Manifestaciju je organizovala Opština Varvarin, pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu Vlade Republike Srbije, koje ovim programom nastavlja da podržava očuvanje kulture, tradicije i zajedništva u ruralnim sredinama.