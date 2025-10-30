Mesna zajednica Orašje pobednik takmičenja sela opštine Varvarin

U organizaciji varvarinske biblioteke održana je Centralna smotra takmičenja sela opštine Varvarin, tradicionalna manifestacija koja promoviše kulturu, narodno stvaralaštvo i bogatstvo običaja ovog kraja

Ovogodišnji pobednik je Mesna zajednica Orašje, koja će predstavljati opštinu Varvarin na Centralnoj smotri takmičenja sela Rasinskog okruga.

Okupljenima se u Velikoj sali Opštinske biblioteke Varvarin obratila direktorka ove ustanove Violeta Kaplarević koja je podsetila da su ovogodišnji Susreti sela opštine Varvarin startovali u martu mesecu i trajali do juna, na kojima je pet KUD-ova varvarinske opštine pokazalo zajedništvo, dobru volju za nadmetanjem, ali i brigu za očuvanje srpskog kulturnog identiteta.

Centralnu smotru Takmičenja sela opštine Varvarin svečano je otvorila predsednica opštine dr Violeta Lutovac Đurđević uputivši zahvalnost predstavnicima kulturno – umetničkih društava za očuvanje tradicije, negovanje srpskih igara, pesama i muzike koja nas spaja.

Završna svečanost protekla je u znaku pesme, igre i dobrog raspoloženja, a posetioci su uživali u nastupima kulturno-umetničkih društava koja svojim radom godinama neguju narodnu tradiciju. Na sceni su se redom predstavili: KUD „Jovan Kursula” iz Sela Varvarin, KUD „Kolo” iz Obreža, KUD “Vuk Karadžić” iz Orašja, KUD „Boško Jugović” iz Bošnjana i KUD „Dejan Miletić” iz Bačine, dok su u revijalnom delu programa nastupili Marija Popović iz Bačine i Jakov i Rastko Jovanović iz Bošnjana.

Smotra je, kao i svake godine, potvrdila značaj očuvanja kulturnog nasleđa i zajedništva među meštanima temnićkih sela, uz poruku da tradicija nije samo sećanje na prošlost, već živa veza koja spaja generacije, a događaju je prisutvovao i predsednik Skupštine opštine Varvarin Saša Živadinović.

Foto: Screenshot Instagram Opština Varvarin