Mesec dana igre, umetnosti i druženja u Varvarinu i Gornjem Katunu

Udruženje građana „Naša deca 037” u saradnji sa Opštinom Varvarin ovog leta priređuje nezaboravan program za najmlađe pod nazivom „Letnja avantura za svu našu decu”, koji će trajati od 12. avgusta do 10. septembra

Tokom skoro mesec dana, deca će imati priliku da uživaju u raznovrsnim sadržajima – od bioskopa na otvorenom i sportskih nadmetanja, do kreativnih i likovnih radionica, saopšteno je iz ovog Udruženja.

Program počinje 16. avgusta bioskopom na otvorenom, gde će najmlađi gledati crtani film „Štrumpfovi”, uz kokice i sok. Dan kasnije, 17. avgusta u 16 časova, u porti crkve Svetog Pantelejmona u Gornjem Katunu biće održane „Igre bez granica” pod sloganom „Jaka ekipa – srce tima”, uz kreativne radionice, muziku za decu, druženje i tradicionalno seosko posluženje koje pripremaju meštani.

Drugi bioskop na otvorenom zakazan je za 22. avgust, kada će biti prikazan crtani film „Sunđer Bob”. Krajem meseca, 30. avgusta, na obali Velike Morave kod mosta u Varvarinu biće organizovana likovna radionica na temu „Sva deca su umetnici”, nakon koje će uslediti dodela diploma i zahvalnica.

Završnica manifestacije, od 7. do 10. septembra, biće u znaku radosti i darivanja – biće podeljeni paketići deci iz udruženja, Dnevnog boravka, a predstavnici organizacije „Naša deca 037” organizovaće i kućne posete mališanima.

Aktivnosti će se odvijati na više lokacija – u centru Varvarina, u porti crkve Svetog Pantelejmona u Gornjem Katunu i na obali reke kod mosta u Varvarinu. Organizatori ističu da su sva deca dobrodošla, bez obzira na uzrast ili sposobnosti, jer je cilj manifestacije inkluzija bez granica.

Za više informacija zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona 061/634-5013, ili putem e-pošte [email protected]

Izvor i foto: Temnić info