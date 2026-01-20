Meridiansport: Uzbekistanci nemo posmatrali buđenje Napretka

Posle tri utakmice i osam radnih dana, fudbaleri Napretka su dobili jedan i jedini slobodan dan na pripremama u Turskoj. Zaslužili su ga, apsolutno, jer rad i zalaganje na treninzima, evidentan napredak u igri, ulivaju sve veći optimizam i vrlo su zapaženi

Dobre partije već imaju odjeka. Svedoči o tome i izveštavanje portala Meridiansport…

Izuzetno loši rezultati tokom minule jeseni prouzrokovali su velike promene na stadionu pod Bagdalom. Stiče se utisak da je renoviranje tima, ali i čitavog sportskog sektora, počelo da daje rezultate već na pripremama.

Nakon dva remija, Kruševljani su upisali prvi trijumf. Izabranici Nikole Drinčića nadigrali su i savladali ekipu Navbahora sa ubedljivih 3:0.

Novi sportski direktor, Bratislav Ristić, pružio je poverenje Drinčiću, a pozitivna izdanja u Turskoj probudila su veru unutar redova Kruševljana da će Napredak što je brže moguće “pobeći” sa pozicije fenjeraša i sačuvati mesto u elitnom rangu.

Posle dva remija usledio je ubedljiv trijumf protiv sedmoplasiranog tima uzbekistanske Super lige. Veoma dobro izgledala je Drinčićeva „armija“, napadala konstantno, stvarala šanse, demonstrirala dobar fudbal…

Od prvog minuta na terenu je bila sledeća postava: Savić, Bojat, Bukorac, Drobnjak, Ignjatović, Ilić, Lutovac, Tošeski, Vulić, Skrobonja, Majdevac. Posle pola sata usledila je promena kompletne ekipe, izuzimajući golmana Savića, koji je upisao 90 minuta. Da bi svi dobili podjednaku minutažu, sledeća postava je, ovom prilikom, bila na terenu sat vremena: Čubra, Miladinović, Jeličić, Vukajlović, Miletić, Bogdanovski, Bubanj, Stevanović, Bastajić, Sremčević. U finišu su priliku dobili i Mihajlović i Tašovski.

Vođstvo je doneo Tošeski u 23. minutu, a prethodno je najveći deo posla završio Lutovac, koji je odlično prošao po desnoj strani i „zavrnuo“ loptu pred gol Navbahora. Na 2:0, u finišu prvog poluvremena podigao je Bubanj, posle lepe akcije. Konačnih 3:0 „potpisao“ je Čubra, nakon kornera kapitena Bastajića.