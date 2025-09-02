Međunarodni skup oldtajmera ove subote u Kruševcu

U subotu, 6. septembra, od 9 do 16 časova, kod Spomenika kosovskih junaka održaće se Međunarodni skup oldtajmera. U pomenutom periodu, glavna ulica od zgrade Gradske uprave do Trga glumaca biće zatvorena za saobraćaj

Izložba istorijskih automobila-oldtajmera će se održati po sedmi put, dok se očekuje preko 200 izlagača iz Srbije, Slovenije, Bugarske…

Organizatori su Turistička organizacija grada Kruševca i Auto klub Pomoravlje uz pokroviteljstvo Grada Kruševca i Poslovnog centra Kruševac.