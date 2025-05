Međunarodni praznik rada u Kruševcu: Sindikalna svest  duga 129 godina

Međunarodni praznik rada se širom sveta obeležava u znak sećanja na 1. maj 1886. godine, kada su radnici u Čikagu masovnim štrajkovima i demonstracijama počeli da se bore za osmočasovno radno vreme. Tačno sedam godina kasnije, srpski šegrti, kalfe i ostali radnici su se okupili ispred tadašnje kafane „Radnička kasina“, na mestu današnjeg Doma omladine u Beogradu, te demontrativnim činom obeležili prvi prvomajski uranak u Srbiji.

Ove godine, sindikat u Kruševcu će obeležiti 129 godina sindikalnog okupljanja i tradicionalnog uranka, dok je prva proslava Prvog maja u našem gradu održana na Bagdali, blizu mesta „Orasi“

Piše: Nikola Lazić

Što se tiče sindikalne borbe u Kruševcu, njen početak se vezuje za 1. maj 1896. godine kada je Udruženje zanatija na Bagdali formiralo sindikat kao Radnički pokret. Time je Kruševac bio među četiri grada u Srbiji, pored Beograda, Šapca i Aranđelovca, gde je pedesetak radnika i zanatlija proslavilo Praznik rada. Već tada je osnovna ideja bila da se udružuju radnici radi objedinjavanja aktivnosti u cilju pobošljanja statusa radnika, bez obzira na strukovne, imovinske ili bilo kakve druge razlike.

Tradicionalni uranak na Bagdali i okupljanje kraj Spomenika nekada se obeležavao uz duvački orkestar „Abrašević“, veselo i masovno. Tako je na Uranku, kruševačko brdo okupljalo više od 10 hiljada ljudi sve do kraja 80-ih godina. Čitava šuma bila je popunjena šatorima u kojima su svi kruševački kolektivi postavljali posluženje za svoje radnike, ali i slučajne prolaznike. Igralo se i pevalo po čitav dan, deca su jurcala unaokolo za loptama, dok su odrasli, posustali od hrane i pića, dremali pod krošnjama preovlađujućeg bagrema.

Danas, Prvi maj se obeležava kao državni praznik brojnim manifestacijama. U Kruševcu je svečanost započeta 28. aprila, tradicionalnom prvomajskom izložbom u Legatu Milića od Mačve, dok će 1. maja uslediti tradicionalni uranak na Bagdali. U prvoj nedelji maja, kruševački sindikat će organizovati memorijalni šahovski turnir „Milenko Mihajlović“, u čast prethodnog predsednika Sindikata koji je na toj funkciji proveo 29 godina.

Predsednik Saveza Samostalnih sindikata Srbije za grad Kruševac i opštine Brus, Ćićevac i Varvarin, Saša Nešić, naveo je da, izuzev par slučajeva oko neislaćenih zarada, članovi Sindikata nemaju problema u ostvarivanju svojih prava. Pored poštovanja radničkih prava i kolektivnih ugovora, cilj Sindikata jeste i omasovljenje samog pokreta.

Sindikalni pokret u Kruševcu ima jačinu i kao takav je dosta cenjen u samom republičkom Sindikatu, ističe predsednik SSSS-a u Kruševcu, Saša Nešić.

– U mandatnom periodu od 2020. do 2025. godine smo imali problem sa virusom Kovid 19 koji je doveo do zatvaranja fabrika, firmi i ustanova. Zahvaljujući zajedničkom radu Gradske uprave i Saveza samostalnog sindikata Rasinskog okruga nijedan radnik nije ostao bez posla.

U Varvarinu, Ćićevcu i Brusu, Sindikat ima svoje poverenike koji kao članovi sindikalnog veća funkcionišu u njegovom sastavu. Njegovi članovi su prisutni u svim granama, kao što je hemija, grafika, uprava, pravosuđe, komunalno-stambena delatnost, prosveta, predškolsko vaspitanje…

– Danas nije jednostavno izgraditi sindikalnu svest. Zato u potpunosti podržavamo rad sekcije mladih koja dugi niz godina uspešno funkcioniše u Kruševcu, te poslednjih godina imamo povećan broj članova što se tiče mladih ljudi. Podržavamo i rad sekcije žena, čijem funkcionisanju dosta doprinosi posvećenost njene predsednice Milijane Milošević. Takođe, u našem Veću Grada koje broji 32 člana, trećinu čine žene.

Nešić ističe da je saradnja sa državnim preduzećima i lokalnom samoupravom dobra, te da su u korektnim odnosima i sa par privatnih firmi u kojima Sindikat ima svoje članove. Dodaje da članovi Sindikata nemaju većih problema, izuzev par slučajeva oko neisplaćenih zarada.

– U firmama gde nemamo sindikate, nažalost nemamo ni podatke o poštovanju radničkih prava. Sa druge strane, u nekoliko privatnih firmi Sindikat uspešno funkcioniše, dok je saradnja sa državnim preduzećima i lokalnom samoupravom dobra. To se posebno vidi na nivou Grada Kruševca gde imamo Socijalno- ekonomski savet, u čijem radu aktivno učestvujemo. Naime, tu su prisutni Grad kao osnivač, poslodavci i Sindikat u tripartitnom organizovanju. Glavni problemi se tiču neisplaćenih zarada, ali se to svelo na neku statističku grešku što se tiče Kruševca. Do par takvih slučajeva je došlo usled loše komunikacije i trudimo se da ih rešimo u korist radnika i njegovih prava.

Predsednik SSSS-a u Kruševcu ističe da je najveći uspeh Sindikata u prethodnih godinu dana činjenica da je potpisano više kolektivnih ugovora.

– Imamo potpisane kolektivne ugovore u svim granama i to funkcioniše bez problema. Čak i u okviru kolektivnih ugovora gde je Grad osnivač, ukoliko dođe do nekih promena i aneksiranja, rešavamo poteškoće bez većih problema.

Prioriteti Sindikata su redovan lični dohodak, topli obrok, prevoz i svi oni benefiti koje kolektivni ugovor pruža radniku. Pored ovog glavnog cilja, težimo i omasovljenju Sindikata, jer kako kaže poznata krilatica – koliko je jak Sindikat, toliko je jaka i država.

Rađanje borbe pod orasima

Spomenik Prvom maju na Bagdali, rad vajara Milivoja Mićića, postavljen je 1970. godine, blizu mesta „Orasi“, gde su se prvi put sastali radnici Kruševca da proslave svoj praznik, Prvi maj, davne 1896. godine. Spomenik „Rađanje radničke klase u Kruševcu“ visok je tri metra, a izliven je u poliranoj bronzi.

Na kamenom cvetu – postolju učvršćena je metalna kugla kao simbol univerzalnosti ideje o ujedinjenju radničke klase celog sveta.

Vitki metalni stub drži disk koji simbolizuje horizont Bagdale, Drveće-orasi predstavljeni su takođe metalnim oblicima. Ispod „drveća“ grupe radnika, zagrljene, izražavaju borbenost pokreta i međusobnu solidarnost.

Srednje „drvo“ ukrašeno je diskom od kristala, koji projektuje svetlost sunca, ukazujući na svetlu perspektivu radničke borbe.