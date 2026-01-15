Svakog 15. januara u godini obeležava se Međunarodni dan verskih sloboda

Ovaj događaj je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama 1950. godine i od tada je prerastao u internacionalni dan koji za cilj ima da okupi i zbliži sve svetske religije. Prvobitnu ideju pokrenuo je Duhovni Sabor Bahaija Sjedinjenih Američkih Država a kasnije se proširio na ceo svet.

Svrha Svetskog dana religije je da istakne ideje da su duhovni principi na kojima se zasnivaju svetske religije harmonični i da religije igraju značajnu ulogu u ujedinjenju čovečanstva.

S obzirom da živimo u Vojvodini, o važnosti poštovanja verskih sloboda treba da brinemo svakoga dana.

Ustav Republike Srbije propisuje da svako ima slobodu da učestvuje u bogosluženju pojedinačno ili u zajednici sa drugima, bilo da to čini javno ili privatno.

Do ograničenja verskih sloboda i uverenja, može doći samo ukoliko je to neophodno kako bi se zaštitili ljudski životi i njihovo zdravlje, kao i bezbednost i javni red.

U našoj zemlji, blizu 85 posto stanovništva čine pravoslavni hrišćani, zatim slede katolici, sunitski muslimani i protestanti. Svega nekoliko procenata čine ukupno, Jevreji, budisti, pripadnici Međunarodnog društva svesnosti Krišne, agnostici, ateisti, pripadnici drugih verskih grupa.