Međunarodni dan ukidanja ropstva (engl. International Day for the Abolition of Slavery) se obeležava svakog 2. decembra po odluci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

Konvenciju o suzbijanju trgovine ljudima, eksploatacije i prostitucije drugih[2] je odobrila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2. decembra 1949. Pored toga, rezolucijom 57/195, 18. decembra 2002. Skupština je 2004. godinu proglasila Međunarodnom godinom sećanja na borbu protiv ropstva i njegovog ukidanja.

Ujedinjene nacije su svoju borbu protiv ropstva naglasile kao deo svoje posvećenosti ljudskim pravima, priznajući da je ropstvo u bilo kom obliku teško kršenje ljudskih prava. Moderno ropstvo je globalni problem koji pogađa preko milion dece kojima se svake godine trguje radi jeftine radne snage ili seksualne eksploatacije, dovodeći u pitanje stav Opšte deklaracije o ljudskim pravima da niko ne sme biti držan u ropstvu. Ovaj broj slučajeva modernog ropstva je u porastu u zadnjih 5 godina. Međunarodni dan ukidanja ropstva služi kao podsetnik i poziv na akciju da se ukine ropstvo u svim njegovim oblicima.

Ropstvo se kroz istoriju razvijalo i manifestovalo na različite načine. Danas neki tradicionalni oblici ropstva i dalje opstaju u svojim ranijim oblicima, dok su drugi transformisani u nove. Tela UN za ljudska prava su dokumentovala postojanje starih oblika ropstva koji su ugrađeni u tradicionalna verovanja i običaje. Ovi oblici ropstva su rezultat dugogodišnje diskriminacije najugroženijih grupa u društvima, poput onih za koje se smatra da pripadaju nižim kastama, plemenskim manjinama i autohtonim narodima.

Aktivnosti na ovaj dan uključuju objavljivanje članaka, poezije i mišljenja kako bi izazvali razmišljanje i diskusiju, preglede istorije trgovine robljem i njene moderne evolucije i javne govore političkih lidera koji podstiču akciju za iskorenjivanje ropstva. Mediji često sadrže vesti, debate i forume kako bi dodatno istakli problem, dok kampanje za podizanje svesti distribuiraju informativne materijale na univerzitetima i u društvenim prostorima.