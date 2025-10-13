Svake godine 13. oktobra širom sveta obeležava se Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, koji je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija sa ciljem da se poveća svest o značaju pravovremene pripreme, prevencije i zajedničkog delovanja u suočavanju sa prirodnim i drugim katastrofama

Ovaj dan predstavlja priliku da se istakne koliko je važno ulagati u otpornost zajednica, jačanje kapaciteta institucija i edukaciju stanovništva, kako bi se smanjile posledice nepogoda poput poplava, zemljotresa, požara, suša, klizišta, epidemija i drugih kriznih situacija. Iskustva brojnih zemalja pokazala su da svaka uložena sredstva u prevenciju višestruko smanjuju troškove sanacije štete nakon katastrofa.

Tema ovogodišnjeg obeležavanja posebno naglašava značaj kolektivne odgovornosti i lokalne spremnosti – jer otpornost ne počinje samo od institucija, već od svakog pojedinca. U tom smislu, ključno je da građani budu informisani o rizicima koji prete njihovom okruženju, da poznaju planove evakuacije, način pružanja prve pomoći i mere zaštite života i imovine.

U Srbiji, institucije i organizacije koje se bave civilnom zaštitom i upravljanjem vanrednim situacijama koriste ovaj datum da podsete na važnost prevencije i edukacije. Tokom današnjeg dana u mnogim gradovima biće organizovane prezentacije, radionice i pokazne vežbe koje imaju za cilj da građanima približe procedure postupanja u vanrednim okolnostima.

Poruka Ujedinjenih nacija i ove godine ostaje jasna – „Otpornost počinje od nas“. Svaka zajednica, škola, preduzeće i domaćinstvo mogu doprineti bezbednijem društvu kroz odgovorno ponašanje, planiranje i solidarnost. Upravo zato, ovaj dan ne treba da bude samo podsećanje, već poziv na trajnu brigu o zaštiti ljudi, životne sredine i imovine od posledica katastrofa.