Međunarodni dan programera

Postavljeno: 13.09.2025

Danas, 13. septembra, obeležava se Dan programera (Programmers Day), nezvanični međunarodni praznik

Dan programera je počeo da se obeležava 2009. godine u Rusiji, a inicijativu su pokrenuli zaposleni u kompaniji Parallel Technologies.

Za dan obeležavanja je simbolično izabran svaki 256. dan u godini, jer je to broj koji označava količinu različitih vrednosti koje se mogu predstaviti 8-bitnim bajtom – najmanjom jedinicom za predstavljanje podataka na računaru.

Dan programera je ustanovljen na predlog Valentina Balta, zaposlenog u kompaniji Parallel Technologies, koja se bavi web dizajnom. Od 2002. godine Balt je pokušavao da prikupi dovoljan broj potpisa za peticiju koja bi bila upućena vladi Rusije, sa zahtevom da 13. (ili 12. kada je prestupna godina) septembar bude zvanično priznat kao praznik programera.

Konačno, 24. jula 2009. godine rusko ministarstvo za masovne komunikacije je objavilo nacrt odluke o ustanovljavanju novog radnog praznika, Dana programera, a 11. septembra 2009. ruski predsednik Dimitrij Medvedev potpisao je ukaz o proglašenju novog praznika.

Kada je u poitanju broj programera u Evropi, on iznosi preko 5 miliona, a predviđa se porast za još milion do 2028. godine. Prema poslednjim istraživanjima, Srbija prati evropski trend velikog porasta potražnje za ovom profesijom, a u Srbiji je zaposleno oko 120.000 programera.

