UN proglasile je 2020. godine 27. decembar Međunarodnim danom pripremljenosti za epidemije

Generalna skupština UN usvojila je rezoluciju kojom se 27. decembar proglašava Međunarodnim danom pripremljenosti za epidemije, u vreme kada je Kovid-19 pokazao nedostatak pripreme u toj oblasti.

U rezoluciji se pozivaju sve države članice i entiteti UN i druge svetske, regionalne, podregionalne organizacije, privatni sektor i civilno društvo uključujući nevladine organizacije da svake godine obeleže Međunarodni dan pripremljenosti za epidemije.

U tekstu se ohrabruju 193 zemalje članice UN da organizuju aktivnosti za informisanje i skretanje pažnje „sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije epidemija, priprema i sklapanja partnerstva radi suočavanja sa njima“.

Zahteva se takođe od Svetske zdravstvene organizacije, koju su kritikovale SAD zbog načina upravljanja pandemijom i njenim nedostatkom transparentnosti, da učestvuje u obeležavanju tog međunarodnog dana.

Rezoluciju koja nema obavezujući karakter su zajedno predložile Kambodža, Kanada, Španija, Palestina, Ekvatorijalna Gvineja, Nikaragva, Niger, Katar, Južna Koreja, Sent Vinsent i Grenadini, Senegal, Singapur, Tadžikistan i Vijetnam.

Od kraja decembra 2020. u pandemiji Kovida-19 umrlo je više od 1,53 miliona ljudi prema bilansu koji vodi agencije Frans pres na osnovu zvaničnih izvora, a oko 67 miliona slučajeva zaraze zvanično je potvrđeno dok je više od 42,6 miliona ljudi izlečeno.