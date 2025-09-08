Na današnji dan, 8. septembra, širom sveta obeležava se Međunarodni dan pismenosti, ustanovljen od strane UNESCO-a još 1966. godine

Cilj obeležavanja ovog dana jeste da se podigne svest o značaju pismenosti za pojedinca i društvo, kao i da se ukaže na problem nepismenosti koji i dalje postoji u mnogim delovima sveta.

Prema podacima UNESCO-a, više od 770 miliona ljudi u svetu i dalje nema osnovne veštine čitanja i pisanja, dok je posebno zabrinjavajuća činjenica da među njima veliki procenat čine žene i deca.

U savremenom društvu, pismenost se ne odnosi samo na sposobnost čitanja i pisanja, već i na digitalnu i medijsku pismenost, koje postaju ključne u svakodnevnom životu i radu.

Ovaj dan podseća da je pismenost temelj obrazovanja, razvoja i ravnopravnog učešća svakog čoveka u zajednici.