Svake godine 25. oktobra širom sveta obeležava se Međunarodni dan opere, sa ciljem da se podigne svest o značaju ovog umetničkog žanra i njegovom uticaju na kulturu i društvo

Ovaj dan ustanovljen je 2019. godine na inicijativu Svetske organizacije za operu (World Opera Day), a datum je izabran jer se poklapa sa rođendanima dvojice velikih kompozitora – Žorža Bizea i Johana Štrausa Mlađeg.

Povodom obeležavanja ovog dana, brojne operske kuće i muzičke institucije širom sveta organizuju posebne programe, koncerte, predavanja i radionice, kako bi približile operu mlađim generacijama i podsetile na njenu bezvremenu vrednost.

Opera, kao spoj muzike, glume, plesa i likovne umetnosti, zauzima posebno mesto u kulturnom nasleđu čovečanstva, a Međunarodni dan opere prilika je da se oda priznanje svima koji čuvaju ovu umetnost živom i dostupnom publici.