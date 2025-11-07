Međunarodni dan medicinske fizike – dan posvećen nauci koja čuva zdravlje

Danas, širom sveta obeležava se Međunarodni dan medicinske fizike, sa ciljem isticanja značaja ove naučne discipline i stručnjaka koji je svakodnevno primenjuju u zdravstvenom sistemu

Datum nije slučajan, vezan je za rođenje Marije Kiri, jedne od najznačajnijih naučnica u istoriji i dvostruke dobitnice Nobelove nagrade, čiji je rad u oblasti radioaktivnosti postavio temelje savremenih metoda dijagnostike i terapije u medicini.

Ko su medicinski fizičari i zašto su važni?

Medicinski fizičari su stručnjaci koji koriste znanja iz fizike, matematike, biologije i informacionih tehnologija kako bi unapredili postupke dijagnostike, terapije i zaštite pacijenata.

Njihova uloga je posebno važna u:

Onkologiji, gde učestvuju u planiranju i preciznom sprovođenju radioterapije kod pacijenata obolelih od malignih bolesti, radiologiji, gde rade na optimizaciji snimanja kako bi se dobio što kvalitetniji dijagnostički prikaz uz minimalno izlaganje zračenju, nuklearnoj medicini, gde se koriste radiofarmaci za dijagnostiku i lečenje, zaštiti od zračenja, koja obuhvata bezbednost pacijenata i medicinskog osoblja.

Njihov rad se najčešće odvija „iza kulisa“, pa mnogi pacijenti ne znaju da se u pozadini svake precizne terapije ili dijagnostičke procedure nalazi tim stručnjaka koji brine da je postupak siguran, efikasan i tačno planiran.

Zašto se ovaj dan obeležava?

Cilj Međunarodnog dana medicinske fizike je: podizanje svesti javnosti o ulozi medicinske fizike u savremenom lečenju, promocija obrazovanja i usavršavanja novih stručnjaka, podsticanje unapređenja medicinske opreme i bezbednosnih protokola, isticanje doprinosa medicinskih fizičara poboljšanju zdravstvene zaštite i povećanju uspešnosti terapijskih postupaka.

Poruka dana je jasna: medicinska fizika nije samo nauka, ona je deo svakodnevne brige o ljudima, njihovom zdravlju i kvalitetu života.