Međunarodni dan lepote

Postavljeno: 09.09.2025

Širom sveta se, na današnji dan, obeležava Međunarodni dan lepote, praznik posvećen slavljenju lepote u njenim različitim oblicima

Ovaj dan ustanovljen je od strane Međunarodnog komiteta za estetiku i kozmetologiju, ima za cilj da podseti na to da lepota nije samo fizička pojava, već obuhvata i unutrašnje kvalitete poput dobrote, samopouzdanja i ljubaznosti.

Povodom Međunarodnog dana lepote, širom sveta organizuju se brojne aktivnosti, uključujući modni događaji, besplatni kozmetički tretmani, edukacije o samopouzdanju, kao i različite inicijative koje podsećaju na važnost brige o svom telu i duhu.

Ovaj dan podseća nas da je lepota subjektivna i da dolazi iznutra, te da se svaki pojedinac treba osećati lepo u svojoj koži. Bez obzira na standarde koje nameću društvo ili moda, najvažnije je negovati individualnost i jedinstvenost.

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

