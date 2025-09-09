Širom sveta se, na današnji dan, obeležava Međunarodni dan lepote, praznik posvećen slavljenju lepote u njenim različitim oblicima

Ovaj dan ustanovljen je od strane Međunarodnog komiteta za estetiku i kozmetologiju, ima za cilj da podseti na to da lepota nije samo fizička pojava, već obuhvata i unutrašnje kvalitete poput dobrote, samopouzdanja i ljubaznosti.

Povodom Međunarodnog dana lepote, širom sveta organizuju se brojne aktivnosti, uključujući modni događaji, besplatni kozmetički tretmani, edukacije o samopouzdanju, kao i različite inicijative koje podsećaju na važnost brige o svom telu i duhu.

Ovaj dan podseća nas da je lepota subjektivna i da dolazi iznutra, te da se svaki pojedinac treba osećati lepo u svojoj koži. Bez obzira na standarde koje nameću društvo ili moda, najvažnije je negovati individualnost i jedinstvenost.