Svake godine, na Međunarodni dan humanosti, 19. avgust, svet se ujedinjuje kako bi pružio podršku ljudima pogođenim humanitarnom krizom i kako bi odao počast humanitarnim radnicima koji im pomažu

Ovaj dan je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u znak sećanja na 22 humanitarna radnika koji su poginuli u bombaškom napadu na sedište UN u Bagdadu 19. avgusta 2003. godine. Na Međunarodni dan humanosti podsećamo da humanitarni radnici i civili pogođeni konfliktima nisu meta i apelujemo na globalnu akciju kojom bi se oni zaštitili.

Širom sveta, konflikti ostavljaju veliki broj žrtava i ogromne posledice na ljudske živote. Ljudi ostaju zarobljeni u situacijama koje nisu sami izazvali, a svet ne čini dovoljno kako bi zaustavio stradanja i patnju. U ratnim zonama, deca moraju da se sakrivaju od bombardovanja ispod svojih kreveta, umesto da uče za stolovima. Porodice su prinuđene da napuštaju svoje gradove, umesto da izgrađuju svoje domove i zajednice.

U mnogim zemljama, humanitarni radnici deluju u opasnim i teškim uslovima. Napadi na humanitarne radnike su zastrašujući i predstavljaju jasno kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Osim ugrožavanja humanitarnih radnika, ovi napadi utiču i na humanitarne operacije i na živote miliona ljudi kojima je humanitarna podrška potrebna kako bi preživeli.