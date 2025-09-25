Međunarodni dan farmaceuta obeležava se danas širom sveta, u znak promocije značajne uloge farmaceuta u unapređenju zdravlja i zdravstvenih sistema. Ovaj dan ustanovljen je 2009. godine na Svetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istanbulu, a datum je izabran jer je 25. septembra 1912. osnovana Međunarodna farmaceutska federacija (FIP)

Ovogodišnja tema Svetskog dana farmaceuta glasi: „Misli na zdravlje, misli na farmaceuta“, naglašavajući doprinos farmaceuta u očuvanju i unapređenju zdravlja ljudi širom sveta.

FIP, globalni lider u unapređenju farmacije, zastupa farmaceutsku profesiju više od jednog veka. Kako se svet i dalje suočava sa složenim, međusobno povezanim zdravstvenim izazovima – od pristupa zdravstvenoj zaštiti i otpornosti na antimikrobne lekove do klimatskih promena i finansijske nestabilnosti, obezbeđivanje jakih, održivih zdravstvenih sistema važnije je nego ikad.

Jedno od ključnih pitanja, kako navode, jeste održavanje dobro opremljene i kvalifikovane zdravstvene radne snage u trenutku kada zemlje širom sveta trpe posledice ekonomskih usporavanja, smanjenih budžeta i rastuće potražnje za zdravstvenom zaštitom.

Svakog dana, apotekari širom sveta pomažu u zadovoljavanju kritičnih zdravstvenih potreba. Svetski dan farmaceuta je prilika da proslavimo njihov doprinos i učinimo ga vidljivim. Ovo je takođe trenutak da se zalažemo za punu integraciju farmaceuta u zdravstvene strategije i podsetimo vlade i institucije da je ulaganje u farmaceute ulaganje u zdraviju budućnost za sve.