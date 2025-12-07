Međunarodni dan civilne avijacije

Postavljeno: 07.12.2025

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1996. godine proglasila 7. decembar Međunarodnim danom civilne avijacije

Ovaj dan obeležava Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) od 7. decembra 1994. godine, na 50. godišnjicu potpisivanja Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Svrha ovog dana jeste da se prepozna značaj vazduhoplovstva, posebno međunarodnog vazdušnog saobraćaja, za društveni i ekonomski razvoj sveta.

