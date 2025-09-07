Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan čistog vazduha za plavo nebo, posvećen podizanju svesti o značaju kvaliteta vazduha za zdravlje ljudi i očuvanje životne sredine

Cilj ovog dana je da inspiriše vlade, organizacije i pojedince da preduzmu konkretne korake u smanjenju zagađenja vazduha i zaštiti klime.

U Srbiji, stručnjaci upozoravaju da kvalitet vazduha u gradovima varira, posebno tokom perioda sa intenzivnim saobraćajem i industrijskim aktivnostima, te pozivaju građane da se pridržavaju ekoloških preporuka.

Održavanje čistog vazduha ne znači samo bolji životni standard, već i smanjenje rizika od bolesti respiratornog sistema, kardiovaskularnih problema i drugih zdravstvenih komplikacija.

Pojedinci mogu doprineti smanjenju zagađenja koristeći javni prevoz, bicikl ili pešačenje kad god je to moguće, ali i odgovornim korišćenjem energije u domaćinstvu.

Svetski dan čistog vazduha podseća da su svakodnevne navike i lokalne inicijative ključne za očuvanje planete i zdravog okruženja.

J.S.

Foto: Freepik.com