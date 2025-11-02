Ujedinjene nacije donele su pre deset godina odluku da 2. novembar bude Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Tog dana se sve svetske vlade pozivaju na odgovornost za nekažnjavanje napada na novinare

Napadi na novinare i druge medijske aktere predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava, ne samo zato što su usmereni na pojedinca koji se bavi novinarskim poslom, već i zbog toga što uskraćuju građanima pravo da dobiju informacije, a time ograničavaju i javnu debatu koja čini osnov funkcionalnog demokratskog društva. Vrlo često napadi na novinare ostaju nekažnjeni, dopirnoseći kulturi nekažnjavanja i stvarajući osećaj straha među novinarima, koji zbog toga mogu oklevati u izveštavanju o osetljivim temama.

Uzimajući u obzir štetne posledice koje napadi na novinare imaju na demokratska društva, zaštita novinara i drugih medijskih aktera predstavlja jedan od prioriteta za Savet Evrope. Upravo zbog toga se Savet Evrope trudi da osigura okruženje u kome će novinari i drugi medijski akteri moći da ispunjavaju svoju ulogu čuvara demokratije bez uplitanja i bez straha da će bilo kakav napad na novinare proći nekažnjeno.

Komitet ministara Saveta Evrope je u aprilu 2016. godine usvojio Preporuku CM/Rec(2016)4 o zaštiti i bezbednosti novinara i drugih medijskih aktera. Preporuka ohrabruje države članice da osnaže zaštitu novinara radom na: prevenciji, zaštiti, krivičnom gonjenju (uključujući poseban fokus na nekažnjivost), kao i promovisanju informacija, edukaciji i podizanju svesti. Posebno, preporuka naglašava potrebu za pravovremenim krivičnim gonjenjem počinilaca napada na novinare kako bi se sprečila nekažnjivost i “odvraćajući efekat” tih napada na slobodu izražavanja.

Savet Evrope je takođe objavio Vodič o sprovođenju Peporuke CM/Rec(2016)4. Vodič daje državama članicama konkretne smernice za zaštitu novinara i drugih medijskih aktera. Vodič posebno služi kao podrška državama članicama u izradi nacionalnih akcionih planova koji se odnose na bezbednost novinara, kako bi oni definisali prioritete prema hitnosti, i bili podržani adekvatnim resursima za njihovu implementaciju.

Pored uspostavljanja standarda za zaštitu novinara, Savet Evrope je pripremio i nekoliko studija koje dopirnose boljem razumevanju pritisaka sa kojima se novinari suočavaju u svom radu, kao i edukativne materijala čija je svrha podizanje svesti i sprečavanje bilo kakvog neprimerenog mešanja u rad novinara, kao i okončavanje nekažnjivosti.

Naziv najnovije studije koju je pripremio Savet Evrope je Misija informisanja – novinari u riziku govore i promovisana je 14. oktobra 2020. Studija se zasniva na intervjuima sa 20 novinara iz 18 država članica Saveta Evrope, uključujući i Dafne Karuanu Galiciju koja je ostavila moćno zaveštanje za ovu studiju, samo 10 dana pre njenog ubistva. Da bi se odala počast njenom radu i podigla svest o hitnosti osnaživanja bezbednosti novinara u Evropi i borbi protiv nekažnjivosti, taj intervju sa njom je sada objavljen i dostupan je svima koji su zainteresovani.

Savet Evrope je nedavno objavio i onlajn kurs o zaštiti novinara u okviru Evropskog programa za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava (HELP). Kurs ima za cilj da ojača znanje pravnika, ali i novinara i policajaca u identifikovanju i rešavanju pretnji prema novinarima i drugim medijskim akterima. Između ostalog, kurs daje i pregled ključnih standarda i zakonodavnih okvira koji se odnose na zaštitu novinara, pomaže u identifikovanju i razumevanju različitih oblika pritisaka sa kojima se suočavaju novinari, kao i mehanizme u borbi protiv nekažnjivosti. Kurs koji traje 10 sati je veoma interaktivan i koristi inovativne i zanimljive metode edukacije. Kursa je besplatan i nalazi se na ovom linku.

Kurs je razvijen u saradnji Odeljenja Saveta Evrope za informaciono društvo i HELP Programa u okviru zajedničkog programa Evropske unije/Saveta Evrope “Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)”. Kurs je pripremljen na engleskom jeziku i objavljen u julu 2020. Do kraja 2020. godine biće adaptiran i preveden srpski jezik.

Nadamo se da će kroz važan rad Saveta Evrope kada je u pitanju zaštita novinara biti sprečeni napadi na njihovu bezbednost, i da će u slučaju napada počinioci biti izvedeni pred lice pravde, tako da ni jedan napad na novinare ne postane slučaj nekažnjavanja.