Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma (engl. International Day Against Fascism and Antisemitism) obeležava se 9. novembra svake godine širom Evrope i sveta prisećanjem na žrtve fašizma i antisemitizma i mirnim protestima protiv savremenih oblika fašizma i antisemitizma

Dana 9. novembra 1938. nacistička Nemačka počela je pogrom protiv jevrejskog naroda. Opljačkani su im domovi, ali i trgovine, gradovi i sela, dok su jurišnici SA i građani uništili maljevima zgrade ostavivši iza sebe ulice prekrivene komadićima slomljenih prozora — odatle poreklo naziva „Kristallnacht“ ili Kristalne noći. Ubijen je 91 Jevrej, a 30.000 muškaraca – četvrtina svih jevrejskih muškaraca u Nemačkoj – odvedena je u koncentracione logore gde su bili mučeni mesecima, a više od 1.000 je pritom umrlo. Opljačkano je 1.668 sinagoga, a 267 je zapaljeno. Samo u Beču je uništeno 95 sinagoga ili molitvenih domova.

Kristalnonoćni pogrom smatra se simboličkim početkom sistemskog iskorenjivanja jevrejskog naroda koji je počeo diskriminacijom i isključivanjem nemačkih Jevreja još 1933. godine i konačno doveo do ubistva miliona jevrejkog naroda i tzv. „neprijatelja nemačke države“: homoseksualaca, kriminalaca i „asocijalnih“ ljudi, članova raznih religijskih zajednica, ljudi s mentalnim tegobama, političkih ‘prestupnika’ poput komunista i socijalista, španskih republikanskih izbeglica te manjina poput Roma i Sinta te ostalih.

Od 1995. godine UNITED koordinira godišnju panevropsku kampanju 9. novembra nazvanu Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Njome se ostvaruje dvostrani pristup: dok je cilj jednog dela kampanje sećanje na žrtave pogroma u Kristalnoj noći i, obuhvatnije, žrtava holokausta i fašizma tokom istorije, drugi deo fokusira se uglavnom na savremene probleme rasizma, antisemitizma, desničarskog ekstremizma i neofašizma. Kampanji se pridružuju mnoge različite grupe putem samostalnih akcija.

Foto: Yad Vashem Photo Archives