Medicina rada u dispanzeru „14. oktobar“

Postavljeno: 29.10.2025

Od ponedeljka, 3. novembra 2025. godine, Služba medicine rada Doma zdravlja Kruševac ponovo počinje da radi u prostoru Dispanzera „14. oktobar“, na prvom spratu

Radno vreme službe je od 7 časova svakog radnog dana.

Izvor i foto: TV Jefimija

