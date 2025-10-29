Medicina rada u dispanzeru „14. oktobar“
Postavljeno: 29.10.2025
Od ponedeljka, 3. novembra 2025. godine, Služba medicine rada Doma zdravlja Kruševac ponovo počinje da radi u prostoru Dispanzera „14. oktobar“, na prvom spratu
Radno vreme službe je od 7 časova svakog radnog dana.
Izvor i foto: TV Jefimija
